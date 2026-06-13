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ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका! TMC के बागी सांसदों में शामिल हुआ ये बड़ा नेता, दिल्ली में BJP नेताओं संग गुप्त बैठक

Mamata Banerjee TMC Crisis: सुदीप बंद्योपाध्याय शनिवार सुबह कोलकाता से दिल्ली के लिए निकले. शताब्दी रॉय भी उसी फ़्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुईं. लैंड करने के बाद, सुदीप बंद्योपाध्याय, बीरभूम के बागी MP के साथ उसी कार में दिल्ली एयरपोर्ट से निकले.

By: Divyanshi Singh | Published: June 13, 2026 5:20:22 PM IST

TMC के बागी सांसदों में शामिल हुए सुदीप बंद्योपाध्याय?
TMC के बागी सांसदों में शामिल हुए सुदीप बंद्योपाध्याय?


Mamata Banerjee TMC Crisis: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी टूटने की कगार पर है. तृणमूल कांग्रेस के उन्नीस MPs ने बगावत कर दी है और स्पीकर के पास अलग गुट बनाने का दावा पेश किया है. TMC के सीनियर MP सुदीप बंद्योपाध्याय अब बागी खेमे में शामिल हो गए हैं. कोलकाता नॉर्थ के MP को शनिवार को दिल्ली में बागी MP शताब्दी रॉय के साथ एक कार में देखा गया. वह दिल्ली एयरपोर्ट से रॉय के साथ उसी कार में BJP नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर गए, जहां मीटिंग शुरू हो चुकी है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में तृणमूल के बागी MPs ने केंद्रीय मंत्री के घर पर कई राउंड की मीटिंग की हैं. इस बागी तृणमूल कांग्रेस खेमे को बारासात की काकली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय लीड कर रही हैं. ऐसे में शताब्दी रॉय का सुदीप बंद्योपाध्याय के साथ एक ही कार में केंद्रीय मंत्री के घर जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है.

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सुदीप बंद्योपाध्याय शनिवार सुबह कोलकाता से दिल्ली के लिए निकले. शताब्दी रॉय भी उसी फ़्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुईं. लैंड करने के बाद, सुदीप बंद्योपाध्याय, बीरभूम के बागी MP के साथ उसी कार में दिल्ली एयरपोर्ट से निकले.

19 टीएमसी सांसद बागी

राज्य विधानसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल मची हुई है. विधानसभा में विधायक दल पार्टी नेता ममता बनर्जी के हाथ से निकल गया है. पिछले सोमवार को, लोकसभा में भी पार्लियामेंट्री पार्टी में फूट साफ़ दिखी, जिसमें पार्टी के ज़्यादातर MP ममता के कंट्रोल से निकल गए.

बागी MP काकोली घोष ने दावा किया कि उन्हें करीब 20 MP का सपोर्ट है और वे केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन BJP के नेतृत्व वाले NDA को सपोर्ट करना चाहती हैं. इस बीच, शुक्रवार को कई लोगों के साइन वाला एक डॉक्यूमेंट सामने आया. इस पर 19 तृणमूल कांग्रेस MP के साइन थे, लेकिन सुदीप बंद्योपाध्याय के साइन नहीं थे. इस बीच, शनिवार को वे कोलकाता नॉर्थ से तृणमूल कांग्रेस MP के साथ भूपेंद्र यादव के घर गईं.

क्या सुदीप बंद्योपाध्याय पार्टी लीडर बनेंगे?

शनिवार को दिल्ली पहुंचने पर सुदीप बंद्योपाध्याय सीधे केंद्रीय मंत्री के घर गए. शताब्दी रॉय उनके साथ थीं. गौरतलब है कि सौगत रॉय के बाद सुदीप बंद्योपाध्याय अभी लोकसभा में TMC के सबसे सीनियर लीडर हैं. उन्होंने लंबे समय तक पार्टी लीडर का पद संभाला था.

हाल ही में उन्हें लोकसभा में लीडर के पद से हटाकर अभिषेक बनर्जी को पार्टी लीडर बनाया गया था. तब से यह सवाल उठ रहे थे कि क्या सुदीप पार्टी से दूरी बनाएंगे. हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया. सूत्रों के मुताबिक, नाराज सांसदों ने कहा कि अगर नॉर्थ कोलकाता से बागी MP पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें पार्टी लीडर बनाया जा सकता है.

ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका

हालांकि, सुदीप बंद्योपाध्याय का जाना एक बड़ा झटका है. जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, तो सुदीप उन नेताओं में से एक थे जो उनके साथ जुड़े थे, लेकिन बाद में ममता बनर्जी के उनके साथ रिश्ते खराब हो गए. सुदीप बंद्योपाध्याय ने दावा किया था कि उस समय वाजपेयी कैबिनेट में सुदीप को मंत्रालय दिया गया था. हालांकि, ममता का दावा अलग था. सुदीप ने 2004 में तृणमूल छोड़ दी थी, हालांकि बाद में वह तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए थे.

फिर, जब तृणमूल कांग्रेस में पलायन को लेकर हंगामा हुआ, तो सुदीप की पत्नी नयना ममता के साथ देखी गईं. हाल ही में, नयना ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल सुप्रीमो के साथ थीं. ममता बनर्जी ने नयना को डिप्टी लीडर भी बनाया. अब, अगर सुदीप बंद्योपाध्याय पार्टी छोड़ते हैं, तो नयना भी चले जाएंगी. यह TMC के लिए दोहरा झटका हो सकता है.

Tags: mamata banerjeeTMC
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