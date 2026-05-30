‘वे मुझे मारना चाहते थे…’, सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर फूटा भीड़ का गुस्सा, फेंके अंडे और पत्थर; देखें वीडियो!

Abhishek Banerjee Sonarpur: पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हुए अचानक हमले ने राज्य की सियासत में उबाल ला दिया है. चुनाव बाद की हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे सांसद को न सिर्फ भारी विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि उन पर तीखे हमले भी हुए. इस सनसनीखेज घटना के बाद बंगाल में राजनीतिक आरोपों का दौर और तेज़ हो गया है, जिसने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में हमले का शिकार हुए TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि यह हमला उन्हें खत्म करने की एक साज़िश थी और इसके पीछे एक राजनीतिक हाथ था.

हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा?

हमले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘यह सब BJP द्वारा प्रायोजित है. देखिए उन्होंने क्या किया है. यह उनके लोकतंत्र का एक उदाहरण है. अभी एक महीना भी नहीं बीता है, फिर भी पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही है.’

उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला किया गया और आगे कहा, ‘वे मुझे मारना चाहते थे. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है. हम इस मामले को हाई कोर्ट के सामने रखेंगे और राज्यपाल को भी स्थिति से अवगत कराएंगे. मैं निश्चित रूप से इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगा.’

#WATCH | Sonarpur, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee says, “…They wanted to kill me… The whole incident has been captured on camera. We will definitely let the high court know about this. We will also let the governor know about this… I will definitely move to court…” https://t.co/MIZUJSZi3y pic.twitter.com/LWBApD95oC — ANI (@ANI) May 30, 2026

सोनारपुर में क्या हुआ?

यह ध्यान देने योग्य है कि यह घटना दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में हुई, जहाँ अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे. अपनी यात्रा के दौरान, स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को घेर लिया और उन पर पत्थर और अंडे फेंके. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बात धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई.

#WATCH | Sonarpur, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee was attacked during his visit to Sonarpur to meet the post-poll violence victims’ families He says, “It’s all BJP-sponsored. Look what they have done. This is their example of democracy. It hasn’t even been a month,… pic.twitter.com/UXM9dzsb4U — ANI (@ANI) May 30, 2026

पीड़ितों से मिलने की नियोजित यात्रा

TMC के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के दो निर्धारित कार्यक्रम थे, जहाँ उन्हें चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना था. सोनारपुर-दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता संजू कर्मकार और कोलकाता के बेलेघाटा इलाके के बिस्वजीत पटनायक से मिलना उनके कार्यक्रम का हिस्सा था; हालाँकि, ये मुलाकातें होने से पहले ही सोनारपुर में हमला हो गया.

कम सुरक्षा के बीच हमला

इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अभिषेक बनर्जी की उच्च-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था (हाई-प्रोफाइल सुरक्षा कवर) को कम कर दिया गया था. अब उन्हें केवल वही सीमित सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रदान किया जा रहा है जो आमतौर पर एक संसद सदस्य (MP) को दिया जाता है. इस संदर्भ में, उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस बल की स्पष्ट अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए.

कानूनी लड़ाई की तैयारी

अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका इरादा इस मामले को कोर्ट तक ले जाने का है. उन्होंने हाई कोर्ट और गवर्नर, दोनों को इस पूरी घटना का विस्तृत ब्योरा देने का अपना इरादा ज़ाहिर किया है. उनके खिलाफ पहले से ही दर्ज मामलों और कोर्ट की मौजूदा स्थितियों के बीच, इस नए विवाद के राजनीतिक रूप से और बढ़ने की संभावना है.

ममता ने सरकार पर साधा निशाना

बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा और आपसी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और उसके बाद उनके तीखे बयानों ने राज्य के राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है. इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकता है.

इस मामले पर सरकार को घेरते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए. TMC ने अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया कि, BJP समर्थित बदमाशों द्वारा क्रूर हमले के बाद भी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने पीछे हटना नहीं चुना. इसके बजाय, वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे. ममता बनर्जी ने इसी पोस्ट को रीट्वीट करते हुए एक बयान जारी किया.