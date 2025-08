TMC Mamata Banerjee Demands Apolog: ‘हर हद पार कर ली गई है’, ऐसा क्या हुआ कि Delhi Police पर बिफरी ममता बनर्जी की TMC, उठाई ये बड़ी मांग

TMC Mamata Banerjee Demands Apology: तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाली भाषियों को कथित तौर पर बांग्लादेशी बताए जाने के खिलाफ लगातार आंदोलन की घोषणा कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि बंगालियों का अपमान किया जा रहा है। बंगाली भाषा का अपमान किया जा रहा है। बंगाली लोगों को बंगाली बोलने के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। अब टीएमसी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने भी बंगाली को बांग्लादेशी भाषा बताया है। इसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने दिल्ली पुलिस से माफ़ी मांगने की माँग की है।

तृणमूल कांग्रेस ने सोशल साइट X पर दिल्ली पुलिस को लिखा एक पत्र पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि बंगालियों के प्रति भाजपा की नफ़रत की कोई सीमा नहीं है? भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी कार्यकर्ताओं को बार-बार परेशान किया जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। अब बंगाली को आधिकारिक तौर पर “बांग्लादेशी भाषा” घोषित कर दिया गया है। हर हद पार हो गई है।

पोस्ट में कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है: यह कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। यह जानबूझकर किया गया अपमान है, एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा को उसकी पहचान से वंचित करने और लाखों बंगाली भाषी भारतीयों को अपने ही देश में बाहरी के रूप में चित्रित करने का एक आधिकारिक प्रयास है।

उन्होंने कहा कि बांग्ला दुनिया भर में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं और इसे भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक माना जाता है। इसे “बांग्लादेशी” कहना जानबूझकर किया गया अपमान है, इस भाषा को बदनाम करने, इसकी भारतीय जड़ों को मिटाने और बंगाली भाषियों को बाहरी बताने का एक घिनौना प्रयास है।

टीएमसी ने मांग उठाई कि हम बिना शर्त माफी, तत्काल सुधार और इस अपमानजनक कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।

Is there no limit to @BJP4India’s hatred for Bengalis? After repeatedly harassing and detaining Bengali-speaking workers across BJP-ruled states, @AmitShah’s @DelhiPolice has now crossed all lines by officially branding our mother tongue, Bangla, as the “Bangladeshi language”.… pic.twitter.com/snPD6eLf1w

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) August 3, 2025