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TMC में पड़ी फूट! सुखेंदु शेखर ने दिया सांसद पद से इस्तीफा; मुश्किलों में फंसी ममता बनर्जी

Sukhendu Sekhar Ray: तृणमूल कांग्रेस के लिए आज का दिन किसी बड़े झटके से कम नहीं है. आज राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 8, 2026 12:24:11 PM IST

TMC में पड़ी फूट! सुखेंदु शेखर ने दिया सांसद पद से इस्तीफा; मुश्किलों में फंसी ममता बनर्जी


Sukhendu Sekhar Ray: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को आज सोमवार को संसद में बड़ा झटका लगा, जब राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर राय ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ-साथ पार्टी भी छोड़ दी. ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम बंगाल में पार्टी पहले से ही विवादों और बगावत का सामना कर रही है.

सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है. उन्होंने कुछ समय पहले ही संकेत दिया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में चल रहा असंतोष संसद तक भी पहुंच सकता है. अब उनके इस्तीफे ने उन आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है.

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 विधायकों की बगावत से बढ़ा संकट

हाल ही में टीएमसी के 80 विधायकों में से लगभग 60 विधायकों ने निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता मानने का सपोर्ट किया था. इस घटनाक्रम ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और सांसदों के बीच भी बगावत की संभावना बढ़ा दी.

 इस्तीफे के बाद क्या बोले राय?

इस्तीफा देने के बाद सुखेंदु शेखर राय ने आरजी कर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी पुलिस आयुक्त और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कड़ी पूछताछ की मांग की थी. उनका मानना है कि सबूतों से छेड़छाड़ में उनकी बड़ी भूमिका थी.

आरजी कर आंदोलन के दौरान राय और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दी थी. हालांकि मतभेदों के बावजूद वे कई अहम मुद्दों पर पार्टी के साथ खड़े रहे.

 टीएमसी के साथ लंबा सफर

सुखेंदु शेखर राय पहली बार वर्ष 2011 में राज्यसभा सदस्य बने थे. टीएमसी ने उन्हें लगातार तीन बार राज्यसभा भेजा. वे लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख संसदीय चेहरों में शामिल रहे.

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थीं, तब राय को भी वहां भेजा गया था. हालांकि बाद में आरोप लगे कि पार्टी नेताओं ने उनके सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं दिया.

 चुनावी हार के बाद बढ़े मतभेद

2026 के चुनाव में टीएमसी की हार के बाद राय ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. उन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर भी तीखी आलोचना की. उनकी लगातार सार्वजनिक टिप्पणियों से पार्टी नेतृत्व के साथ बढ़ते मतभेद साफ दिखाई देने लगे थे. आखिरकार यही मतभेद उनके राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफे की वजह बने.
  

Tags: mamata banerjeeSukhendu Sekhar RayTMC MP Resigns
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