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पुलिस से बचने के लिए साड़ियों के ढेर में छुपा TMC नेता, पुलिस ने तरकीब लगाकर किया गिरफ्तार, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति को साड़ियों के ढेर के बीच से पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये व्यक्ति टीएमसी नेता है, जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जुगाड़ लगा रहा था, जिससे बचना नामुमकिन रहा.

By: Deepika Pandey | Published: June 7, 2026 3:36:37 PM IST

टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती गिरफ्तार
टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती गिरफ्तार


TMC Leader Arrested: पश्चिम बंगाल से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें पुलिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आई है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी लेकिन वे गिरफ्तारी से बचने के लिए एक कपड़े की दुकान के स्टोररूम में साड़ियों के ढेर के पीछे छिप गए. हालांकि इसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला. पुलिस ने साड़ियों के बंडल हटाए और टीएमसी नेता को ढूंढ निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के हावड़ा के उदयनारायणपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके की बताई जा रही है.  स्थानीय लोगों ने उन पर सरकारी आवास योजना के फंड में कट मनी लेने और जबरन वसूली करने के आरोप लगाए थे. इसी आरोप में पुलिस तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को पकड़ने पहुंची थी. हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची, तो वे वहां नहीं थे और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की. 

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साड़ियों के ढेर में छुपा नेता

पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए घूम रही थी. इससे बचने के लिए ब्रह्मानंद चक्रवर्ती एक कपड़े की दुकान के अंदर छुप गए. पुलिस को शक हुआ, तो वे वहां पहुंचे और तलाशी लेने लगे. उन्होंने साड़ियों का ढेर इधर-उधर खिसकाया, तो ब्रह्मानंद वहां छिपे हुए थे. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सूत्रों की मानें, तो ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान हुए राजनीतिक हिंसा का भी आरोप है. 

वीडियो पर कमेंट्स कर रहे लोग

वहीं इस गिरफ्तारी की पूरी घटना का वीडियो किसी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो पर कमेंट कर काफी मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी को अगर हाइड एंड सीक खेलने के लिए क्लास चाहिए, तो टीएमसी नेता से क्लास से ले सकता है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि पिछले 15 सालों में की गई लूट और अपराधों के लिए टीएमसी नेताओं को सज़ा मिलनी चाहिए! यह शर्म की बात है कि 1947 से पश्चिम बंगाल ने ऐसे घटिया लोग पैदा किए हैं! उन पर भारी मुसीबत आनी चाहिए!

Tags: TMC Leader
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