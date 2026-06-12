TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट

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पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद टीएमसी पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है. ममता बनर्जी के 20 सांसदों के बागी होने की खबरें चल रही हैं. 19 सासंदों की एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें सायोनी घोष और यूसुफ पठान के भी नाम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सांसदों ने मई महीने में ही लोकसभा अध्यक्ष को अपने नाम भेजे थे. देखें TMC के बागी सांसदों की लिस्ट.
TMC के किन सांसदों के नाम हैं सूची में?
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजी गई चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले टीएमसी के 19 सांसदों के नाम इस प्रकार हैं:
1. काकोली घोष दस्तीदार
2. शताब्दी रॉय
3. बापी हलदार
4. डॉ. शर्मिला सरकार
5. प्रसून बनर्जी (बंद्योपाध्याय)
6. जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया
7. असित कुमार मल
8. अरूप चक्रवर्ती
9. रचना बनर्जी
10. सायोनी घोष
11. खलीलुर रहमान
12. अबू ताहिर खान
13. यूसुफ पठान
14. मिताली बाग
15. माला रॉय
16. कालीपद सोरेन
17. दीपक अधिकारी (देव)
18. जून मालिया
19. पार्थ भौमिक
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
— ANI (@ANI) June 12, 2026
18 मई को लिखी गई थी चिट्ठी
जानकारी के मुताबिक, टीएमसी के इन बागी सांसदों ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर के कार्यालय को अपने नाम सौंपे थे. शुरुआती रिपोर्ट्स में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी कथित बागी सांसदों में बताया जा रहा था, लेकिन अब जारी हुई सूची में उनका नाम शामिल नहीं है.
लगातार बढ़ रही बागी सांसदों की लिस्ट
पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागियों के गुट का समर्थन रिताब्रता बनर्जी कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनके गुट में शामिल नेताओं की संख्या इस वक्त बढ़कर 64 हो गई है. आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी. अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है, तो पार्टी में महज 16 विधायक ही रह जाएंगे. ये नंबर्स टीएमसी के लिए बेहद हैरान करने वाला है.
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