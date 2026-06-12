Home > देश > TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट

TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इन दिनों अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है. अब एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें TMC के 19 बागी सांसदों के नाम हैं. इसमें सायोनी घोष और यूसुफ पठान भी शामिल हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 12, 2026 10:50:53 AM IST

सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत टीएसी के 19 सांसद बागी खेमे में
सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत टीएसी के 19 सांसद बागी खेमे में


पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद टीएमसी पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है. ममता बनर्जी के 20 सांसदों के बागी होने की खबरें चल रही हैं. 19 सासंदों की एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें सायोनी घोष और यूसुफ पठान के भी नाम हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सांसदों ने मई महीने में ही लोकसभा अध्यक्ष को अपने नाम भेजे थे. देखें TMC के बागी सांसदों की लिस्ट. 

TMC के किन सांसदों के नाम हैं सूची में?

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजी गई चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले टीएमसी के 19 सांसदों के नाम इस प्रकार हैं:
 
1. काकोली घोष दस्तीदार
2. शताब्दी रॉय
3. बापी हलदार
4. डॉ. शर्मिला सरकार
5. प्रसून बनर्जी (बंद्योपाध्याय)
6. जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया
7. असित कुमार मल
8. अरूप चक्रवर्ती
9. रचना बनर्जी
10. सायोनी घोष
11. खलीलुर रहमान
12. अबू ताहिर खान
13. यूसुफ पठान
14. मिताली बाग
15. माला रॉय
16. कालीपद सोरेन
17. दीपक अधिकारी (देव)
18. जून मालिया
19. पार्थ भौमिक

You Might Be Interested In




18 मई को लिखी गई थी चिट्ठी

जानकारी के मुताबिक, टीएमसी के इन बागी सांसदों ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर के कार्यालय को अपने नाम सौंपे थे. शुरुआती रिपोर्ट्स में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी कथित बागी सांसदों में बताया जा रहा था, लेकिन अब जारी हुई सूची में उनका नाम शामिल नहीं है.

लगातार बढ़ रही बागी सांसदों की लिस्ट

पश्चिम बंगाल विधानसभा में बागियों के गुट का समर्थन रिताब्रता बनर्जी कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनके गुट में शामिल नेताओं की संख्या इस वक्त बढ़कर 64 हो गई है. आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी. अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है, तो पार्टी में महज 16 विधायक ही रह जाएंगे. ये नंबर्स टीएमसी के लिए बेहद हैरान करने वाला है. 

यह खबर भी पढ़ें: जिसपर ममता बनर्जी ने जताया सबसे ज्यादा भरोसा, उसी ने कर दी ‘गद्दारी’! TMC बागियों की लिस्ट में शामिल सयानी घोष

Tags: TMCwest bengal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सपना चौधरी के पति?

June 11, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 11, 2026

कौन से फल खाने से कम होगी बालों की समस्या

June 11, 2026

सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

June 11, 2026

Gym के बिना Hit-Fit रहने का सीक्रेट मंत्र!

June 11, 2026

शरीर के लिए हानिकारक है कोल्ड ड्रिंक, हो सकते हैं...

June 11, 2026
TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट
TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट
TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट
TMC में अंदरूनी कलह तेज, सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत 19 सांसद बागी खेमे में! सामने आई पूरी लिस्ट