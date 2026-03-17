Home > देश > CM ममता का मास्टरस्ट्रोक! विधानसभा चुनाव के लिए TMC ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट; जानें किन-किन चेहरों पर लगाया दांव?

CM ममता का मास्टरस्ट्रोक! विधानसभा चुनाव के लिए TMC ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट; जानें किन-किन चेहरों पर लगाया दांव?

TMC candidate list Bengal election 2026: तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा की 294 में से 291 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है. वहीं बाकी तीन सीटों पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों में अनित थापा के नेतृत्व वाली BGPM चुनाव लड़ेगी.

By: Preeti Rajput | Published: March 17, 2026 5:30:51 PM IST

तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा की 294 में से 291 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है.
तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा की 294 में से 291 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है.


TMC candidate list Bengal election 2026: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है. इस बीच सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है. इस मौके पर सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थीं. जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेगी. वहीं  शशि पांजा को मणिकतला से मैदान में उतारा गया है.  कनाई मंडल को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है. 

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TMC ने जारी की लिस्ट

तृणमूल कांग्रेस ने मदन मित्रा को एक बार फिर टिकट दिया है. हालांकि, इस बार उन्हें कामरहाटी से हटाकर बारानगर से टिकट दिया गया है. पार्टी ने खरदह सीट से पूर्व पत्रकार देवदीप पुरोहित को टिकट दी है. नंदीग्राम से पवित्रा कर को उम्मीदवार घोषित किया गया है. वहीं कुनाल घोष पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. 

ममता ने किया जीत का दावा 

उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा कि ‘हम 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं. बाकी तीन सीटों पर अनित थापा के नेतृत्व वाली BGPM दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर चुनाव लड़ेगी.’ इस दौरान मंच पर उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी मौजूद थे. सीएम ममता ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत का वादा किया है. उन्होंने कहा कि ‘हम 2026 के विधानसभा चुनावों में 226 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.’

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भाजपा पर साधा निशाना 

सीएम ममता ने  पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह भी भरोसा दिलाया कि जिन्हें लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई थी, उन्हें संगठन में जगह दी जाएगी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘आने वाले चुनावों में इस भगवा पार्टी की सीटों की संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि ‘इस चुनाव में भाजपा की सीटों की संख्या कम होगी. उन्हें जन-विरोधी नीतियों का करारा जवाब मिलेगा.’ विधानसभा चुनाव 2026 के लिए ममता बनर्जी ने अपनी कमर कस ली है.

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Tags: Bengal election 2026Bhabanipur seathome-hero-pos-1mamata banerjeeSuvendu Adhikari
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