Kashmiri Pandit: घर वापसी का वक्त आ गया! कश्मीरी पंडितों को LG सिन्हा का संदेश

Kashmiri Pandit: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को कश्मीरी पंडित समुदाय से अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने और बदले हुए जम्मू-कश्मीर के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने विस्थापन से लेकर वैश्विक सफलता तक की उनकी यात्रा को हिम्मत, साहस और दृढ़ संकल्प की एक अद्भुत कहानी बताया. SKICC में ‘ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव: फ्रॉम एग्जाइल टू एक्सीलेंस’ को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि यह सभा समुदाय की उपलब्धियों और अपनी मातृभूमि के साथ उनके अटूट जुड़ाव, दोनों को दर्शाती है.

कश्मीरी पंडितों ने किया योगदान- LG सिन्हा

इतना ही नहीं बल्कि, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1990 के दशक में विस्थापन के दौरान कश्मीरी पंडितों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को याद किया. उन्होंने कहा कि भारी दुख और अनिश्चितता के बावजूद, समुदाय ने निराशा के बजाय दृढ़ता, पुनर्निर्माण और सेवा का रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि समुदाय की असली जीत दशकों के विस्थापन के बावजूद अपनी पहचान, संस्कृति, परंपराओं और विरासत को बचाए रखने की क्षमता में निहित है. उनके अनुसार, कश्मीरी पंडितों ने अपने संघर्षों को ताकत में बदला और समाज और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा.

कश्मीरी की जड़ों से जुड़े हैं कश्मीरी

बता दें कि सिन्हा ने शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, साहित्य, कला और जनसेवा जैसे क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारत और विदेशों में उनकी उपलब्धियां कश्मीर में उनकी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई हैं. इस सम्मेलन को उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी जम्मू-कश्मीर के भविष्य में बढ़ते आत्मविश्वास और क्षेत्र की प्रगति और सुरक्षा माहौल में नए भरोसे को दर्शाती है.

कश्मीरी पंडितों को सिन्हा की नसीहत

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक भागीदारी और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए एक रोडमैप का काम करें. साथ ही, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को संस्थान स्थापित करने, प्रतिभाओं को निखारने और केंद्र शासित प्रदेश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया. इस कार्यक्रम को पीढ़ियों के बीच एक सेतु बताते हुए सिन्हा ने कहा कि इसने उन लोगों को, जिन्होंने विस्थापन का अनुभव किया था, उन युवा पीढ़ियों से जोड़ा जो हिम्मत और पहचान की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं.

उन्होंने कहा, “एक नया जम्मू-कश्मीर उभर रहा है और इसके भविष्य में कश्मीरी पंडित समुदाय की अहम भूमिका है.” उन्होंने कहा कि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और विकास में समुदाय का अनुभव, ज्ञान और नेतृत्व अमूल्य होगा. उन्होंने न्याय, सम्मान, मेल-मिलाप और साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय की यात्रा पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी हुई है.