Home > देश > ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले

ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले

Goverment Statement on Tiktok: Tiktok को लेकर कई दिनों से ये अफवाह उड़ रही थी कि भारत मे एक बार फिर टिकटोक लौट रहा है। लेकिन भारत सरकार ने शुक्रवार को इन सभी अफवाहों से पर्दा उठा दिया है। वहीँ अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत में TikTok के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है

Published By: Heena Khan
Published: August 23, 2025 10:10:06 IST

goverment statement on tiktok
goverment statement on tiktok

Goverment Statement on Tiktok: Tiktok को लेकर कई दिनों से ये अफवाह उड़ रही थी कि भारत मे एक बार फिर टिकटोक लौट रहा है। लेकिन भारत सरकार ने शुक्रवार को इन सभी अफवाहों से पर्दा उठा दिया है। वहीँ अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत में TikTok के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी बयान या खबर झूठी और भ्रामक है। हालाँकि, ई-कॉमर्स वेबसाइट Aliexpress और ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली वेबसाइट SHEIN को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

कैसे इस्तेमाल हो रहा Tiktok ?

वहीँ अब तक उपयोगकर्ता TikTok की वेबसाइट तक पहुँच पा रहे थे, लेकिन वो लॉग इन, अपलोड या वीडियो नहीं देख पा रहे थे। इस वीडियो प्लेटफ़ॉर्म का ऐप भारत में ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है। वहीँ दूरसंचार विभाग के सूत्रों का कहना है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता लगातार इस वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ता इसे कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं।

उत्तराखंड में फिर दिखा कयामत जैसा मंजर, रातों-रात मची ऐसी तबाही, सोते के सोते रह गए लोग

भारत में बैन हुए थे कई चीनी ऐप 

वहीँ आपकी जानकारी  के लिए बता दें, जून  2020 में, भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसमे tiktok भी शामिल था। वहीँ टिकटोक के अलावा यूसी ब्राउज़र और वीचैट जैसे लोकप्रिय ऐप्स भी शामिल थे। सरकार ने इन चीनी ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा बताया। जिसके चलते ये कदम उठाना जरूरी था।

Gujarat Earthquake News: गुजरात के कच्छ में 7 मिनट के अंतराल में 2 बार डोली धरती, तीव्रता जान उड़ जाएंगे होश

Tags: goverment statement on tiktoktiktok in indiatiktok news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले
ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले
ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले
ज्यादा खुश न हों Tiktok लवर! सरकार ने किया ऐसा खुलासा, सिर पीटते रह जाएंगे Trends फॉलो करने वाले
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?