पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता: जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल का पर्दाफाश, जम्मू-कश्मीर के तीन आरोपी गिरफ्तार

Jammu and Kashmir News: आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया , प्राप्त जानकारियों के अनुशार सभी तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया

Published By: Ratna Pathak
Published: September 2, 2025 14:02:00 IST

अजय जंडयाल की मोहाली/जम्मू से रिपोर्ट: पंजाब पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।तीन संदिग्ध को गुर्गों के साथ जम्मू काश्मीर से गिरफ्तार किया गया और गोला-बारूद का जखीरा भी उनके साथ बरामद हुआ है।ये तीनो आरोपी मोहाली के नयागांव निवासी हैं और कैब चालक अनिल कुमार के अपहरण और हत्या में शामिल पाए गए हैं।एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि एक मौका अभियान में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और शीतकालीन राजधानी के नरवाल इलाके में एक तेल टैंकर से तीन एके राइफल, एक पिस्तौल और छह ग्रेनेड सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।

तुरंत केस दर्ज किया गया

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने खरड़ से कैब बुक की थी। थोड़ी देर बाद चालक के मोबाइल फोन बंद हो गए थे , जिससे पुलिस का शक और भी गहराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज किया गया और कई टीमें गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई।प्राप्त जानकारियों के अनुशार सभी तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया और अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने ये भी जानकारी दी है की इन तीनों आरोपियों को एक मॉडल के दौरान पाकिस्तानी हैंडलर भेजे गए हथियारों को कश्मीर ले जाने का काम सौंपा गया था।छीन ली गई गाड़ी और हत्या में इस्तेमाल .32 बोर की पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर ली है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि झगड़े के बाद उन्होंने चालक को गोली मार दी थी और शव को मोहाली क्षेत्र में फेंक दिया था। शव की तलाश के लिए पुलिस का सघन अभियान जारी है।

शव को मोहाली में फेंक दिया था

गिरफ्तार आरोपियों में साहिल बशीर नाम का युवक शामिल है, जिस पर पहले से ही जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा थाने में यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। उसका भाई एजाज़ अहमद भी पहले हथियारों और जेईएम से जुड़े सामान के साथ पकड़ा जा चुका है। दोनों को जैश-ए-मोहम्मद के ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के तौर पर पहचाना गया है।पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य की शांति और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा, “पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और पंजाब की ज़मीन पर किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को जगह न मिलने देने के लिए जांच जारी है।”

