कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के आर.एस. पुरा सेक्टर में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों पर जानलेवा हमला करने के बाद तीन कैदी जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए. भागने वालों में से दो की पहचान पाकिस्तानी नागरिक अहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह के तौर पर हुई है, और तीसरा भागने वाला आर.एस. पुरा का ही रहने वाला करनजीत सिंह उर्फ ​​गुग्गा था. पूरी घटना शाम करीब 5:05 बजे हुई.

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे इन कैदियों ने सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई की, उन पर हमला किया और भागने में कामयाब रहे है. बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और पुलिस इन तीन खतरनाक भगोड़ों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.

अधिकारियों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर अधिकारियों की तरफ से एक बयान जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने बताया कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर के एक जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत तीन कैदी ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों पर कथित तौर पर हमला करने के बाद भाग गए. सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 5:05 बजे जानकारी मिली कि कैदियों ने जम्मू के आर.एस. पुरा जेल में तैनात गार्ड पर हमला किया और कस्टडी से भाग गए.

इस घटना में दो पुलिस ऑफिसर SPO विनय कुमार और हेड कांस्टेबल परवीन कुमार घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया है.

पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया

इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि दो पाकिस्तानी लड़के गलती से भारत में आ गए थे और उनका मिलिटेंसी से कोई कनेक्शन नहीं था. पुलिस ने नाबालिगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. घटना का संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.