Home > देश > कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे

कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के आर.एस. पुरा सेक्टर में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों पर जानलेवा हमला करने के बाद तीन कैदी जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 16, 2026 10:45:18 PM IST

पाकिस्तानी कैदी हुए फरार
पाकिस्तानी कैदी हुए फरार


Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के आर.एस. पुरा सेक्टर में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों पर जानलेवा हमला करने के बाद तीन कैदी जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए. भागने वालों में से दो की पहचान पाकिस्तानी नागरिक अहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह के तौर पर हुई है, और तीसरा भागने वाला आर.एस. पुरा का ही रहने वाला करनजीत सिंह उर्फ ​​गुग्गा था. पूरी घटना शाम करीब 5:05 बजे हुई.

You Might Be Interested In

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे इन कैदियों ने सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई की, उन पर हमला किया और भागने में कामयाब रहे है. बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और पुलिस इन तीन खतरनाक भगोड़ों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.

फॉर्म 7 विवाद पर गरमाई राजनीति, योगी आदित्यनाथ का विपक्ष से सीधा सवाल से मचा सियासी हंगामा

अधिकारियों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर अधिकारियों की तरफ से एक बयान जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने बताया कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर के एक जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत तीन कैदी ड्यूटी पर तैनात पुलिसवालों पर कथित तौर पर हमला करने के बाद भाग गए. सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 5:05 बजे जानकारी मिली कि कैदियों ने जम्मू के आर.एस. पुरा जेल में तैनात गार्ड पर हमला किया और कस्टडी से भाग गए.

You Might Be Interested In

बैंक ऑफ बड़ौदा Peon परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

इस घटना में दो पुलिस ऑफिसर SPO विनय कुमार और हेड कांस्टेबल परवीन कुमार घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया है.

पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया

इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि दो पाकिस्तानी लड़के गलती से भारत में आ गए थे और उनका मिलिटेंसी से कोई कनेक्शन नहीं था. पुलिस ने नाबालिगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. घटना का संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

Apple के नए iPhone का बड़ा खुलासा! कीमत लीक, कैमरा और डिजाइन में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

You Might Be Interested In
Tags: jammu kashmir latest newsjammu kashmir news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026
कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे
कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे
कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे
कनपटी पर बंदूक तानकर, जम्मू-कश्मीर के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी भागे