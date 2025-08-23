Home > देश > 30 दिन तक बनाया हवस का शिकार, फीर रेड लाइट एरिया में धकेलने की कोशिश, UP-Bihar की लड़कियां फंसी जिस्मफरोशी के चंगुल में

UP-Bihar: महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर लगाम नहीं लग रही है। वहीँ एक के बाद एक ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। वहीँ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: August 23, 2025 08:22:25 IST

UP-Bihar: महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर लगाम नहीं लग रही है। वहीँ एक के बाद एक ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। वहीँ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ एक नाबालिग और तीन लड़कियों को बंधक बनाकर उनके साथ बारी बारी घिनौना काम किया गया है। इतना ही नहीं इस दौरान उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने की साजिश रची गई। इस मामले में मझोला पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को धड़ दबोचा।

जानिए पूरा मामला 

वहीँ राहत की खबर ये है कि, मुरादाबाद की जीआरपी पुलिस ने तीनों लड़कियों को बरामद कर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। इस दौरान इन लड़कियों ने समिति के सामने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि उन्हें एक महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ बारी-बारी घिनौना काम किया गया । वहीँ बताया जा रहा है कि, पीड़ित लड़कियों में से एक बिहार और दो उत्तर प्रदेश की हैं। लड़कियों ने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें रेड लाइट एरिया में बेचने की कोशिश भी की गई।

Ram Nath Kovind: RSS के 100वें विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

एक्शन में आई पुलिस 

वहीँ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति ने मझोला थाने में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हम इस मामले की गहनता से जाँच कर रहे हैं। पीड़िताओं के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

