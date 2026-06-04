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Jharkhand Crime: गर्लफ्रेंड के एक कॉल पर शहीद हुए तीन नौजवान, 60 किलोमीटर बाइक चलाकर गए थे तीन दोस्त; रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने से मचा हड़कंप

Jharkhand Crime: परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद शवों को रेलवे ट्रैक के पास रख दिया गया. घटनास्थल पर शराब और पानी की बोतलें रखी गईं ताकि ऐसा लगे कि तीनों नशे में ट्रेन की चपेट में आए हैं. घटनास्थल से एक बाइक, आधार कार्ड और शराब की बोतलें बरामद की गईं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 4, 2026 6:02:31 PM IST

बोकारो में रेलवे ट्रैक पर मिले तीन शव
बोकारो में रेलवे ट्रैक पर मिले तीन शव


Jharkhand Crime: बोकारो रेलवे स्टेशन से पांच किलोमीटर दूर राधानगर पंचायत के लावाटांड इलाके में रेलवे ट्रैक पर तीन युवकों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. मरने वालों की पहचान बबलू सोरेन (25), दीपक सोरेन (22) और बाबूराम मुर्मू (19) के तौर पर हुई है, जो गोमिया ब्लॉक के मड़वाडीह, टिकाहारा और बड़की पुनू गांव के रहने वाले थे. तीनों दोस्त थे.

परिवार वालों को शक है कि युवकों की हत्या की गई होगी. उनका कहना है कि बबलू सोरेन लगातार एक लड़की से बात कर रहा था. मंगलवार शाम 7 बजे उसी लड़की का कॉल आने के बाद तीनों अपनी बाइक JH 09AY 2139 से गोमिया से 60 किलोमीटर दूर बोकारो के राधानगर गए. बबलू से उनकी रात 12 बजे तक बात हुई, उसके बाद उनके फोन बंद हो गए. सुबह लाश मिलने की खबर मिली.

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परिवार ने हत्या का आरोप 

परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद शवों को रेलवे ट्रैक के पास रख दिया गया. घटनास्थल पर शराब और पानी की बोतलें रखी गईं ताकि ऐसा लगे कि तीनों नशे में ट्रेन की चपेट में आए हैं. घटनास्थल से एक बाइक, आधार कार्ड और शराब की बोतलें बरामद की गईं.

GRP मामले की जांच 

GRP थाना इंचार्ज अमरेंद्र कोतवाल ने कहा कि पहली नज़र में, मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई लगती है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.

रांची में आदमी की पीट-पीटकर हत्या

इस बीच, झारखंड के रांची जिले में, कुछ लोगों ने कथित तौर पर एक 25 साल के आदमी को एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने कहा कि यह घटना बुधवार दोपहर को राज्य की राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर रातू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत लहना गांव में हुई. रांची के SP (रूरल) गौरव गोस्वामी ने कहा, “मृतक के परिवार के रातू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद, हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.”

Tags: Jharkhand Crime
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