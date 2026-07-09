बीजेपी में शामिल हुए TMC के तीन स्टार सांसद, बंगाल में मचा हड़कंप; नाम सुन सब दंग

TMC MPs Join BJP: राज्यसभा चुनाव से पहले बंगाल के तीन पुराने टीएमसी सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं. सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बारिक बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बीजेपी के सीनियर नेता शमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की ऑफिशियल घोषणा की. बीजेपी तीनों को उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा भेज सकती है. 14 जुलाई, 2026 नॉमिनेशन का आखिरी दिन है.

शमिक भट्टाचार्य ने क्या कहा?

शमिक भट्टाचार्य ने कहा, “पश्चिम बंगाल में पिछले 50 सालों से जो पॉलिटिक्स चल रही है पहले लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल राज किया, और फिर टीएमसी ने उसने यहां विकास को रोक दिया है. ऐसे माहौल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर भरोसा करते हुए तीन राज्यसभा सासंद ने पहले टीएमसी के साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था. आज, ये तीनों सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बारिक बीजेपी में शामिल हो गए हैं.”

उन्होंने कहा, “पिछले 15 सालों में, पश्चिम बंगाल में सभी डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो गए हैं. इस बार, बंगाल के 90 परसेंट लोगों ने वोट दिया.” PM मोदी ने बार-बार कहा है कि बंगाल की नई पीढ़ी को एक नए दौर में शामिल होना चाहिए.

नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (NCPI) के सांसद और टीएमसी के पूर्व सासंद यूसुफ पठान भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मिलने नबन्ना गए थे. पठान के दौरे से पहले, एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी मुख्यमंत्री से मिलने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस गए थे. बंगाल दौरे के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रोसेनजीत से उनके घर पर मुलाकात की थी.