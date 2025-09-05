Home > देश > 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसे, 26/11 से बड़ा हमला करने का है प्लान…इस शहर को बनाएंगे टार्गेट!

Mumbai Police Terror Threat Message : मुंबई में ट्रैफिक पुलिस को उनके आधिकारिक व्हाट्सएप (Official WhatsApp) पर एक धमकी भरा मैसेज (Threatening Message) मिला है, जिसमें शहर के 34 वाहनों में मानव बम 'Human bombs' लगाए जाने की धमकी दी गई है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 5, 2025 15:45:46 IST

Mumbai Police Terror Threat: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ट्रैफिक पुलिस को उनके आधिकारिक व्हाट्सएप (Official WhatsApp) पर एक धमकी भरा मैसेज (Threatening Message) मिला। पुलिस को भेजे गए मैसेज में दावा किया गया कि शहर में कई जगहों पर आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए शहर के 34 वाहनों में मानव बम ‘Human bombs’ लगाए गए हैं और चेतावनी देते हुए ये भी कहां गया है कि ये विस्फोट पूरी मुंबई को हिला देंगे। इसके बाद से ही पूरे  मुंबई में सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई को अधिकारियों ने बताया है कि गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस नियंत्रण कक्ष (Traffic Police Control Room) को एक धमकी भरा संदेश मिला है। वहीं गणेश उत्सव के दसवें दिन, अनंत चतुर्थी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक-चौबंद हैं।

क्राइम ब्रांच शुरू की धमकी भरे मैसेज की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए इस धमकी भरे मैसेज की जांच क्राइम ब्रांच (Crime Branch) को दे दी गई है। इसके अलावा आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) तथा अन्य एजेंसियों को भी इस मामले की जानकारी दी गई है।

खबरों के मुताबिक मैसेज भेजने वाले संगठन ने खुद को ‘लश्कर-ए-जिहादी’ बताया है। दावा ये भी किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। और इन हमलों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटक (RDX Explosive) का इस्तेमाल किया जाएगा।

गणेशोत्सव के समापन समारोह को लेकर मुंबई पुलिस की तैयारी

बता दें कि इस शनिवार को दस दिवसीय गणेश उत्सव का भव्य समापन समारोह होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। मुंबई पुलिस (mumbai police) ने भी इसके लिए सारी तैयारी कर ली है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 

वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। अधिकारियों ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि सुरक्षा को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

Tags: human bombsLashkar-e-JihadiMumbai PoliceThreatening messageWhatsApp
