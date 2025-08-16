Home > देश > देश में अराजकता फैलाने वाले, झूठ की खेती करने वाले: Giriraj Singh ने Rahul Gandhi को सुनाई खरी-खोटी, कहा ‘आपकी दादी तो…’

Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह झूठ बोलते हैं। अगर वह सच्चे हैं तो हलफनामा देने का क्या मतलब है? चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा मांगा है, लेकिन वह नहीं दे रहे हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 16, 2025 18:00:10 IST

‘झूठ की खेती करते हैं राहुल गांधी’

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “राहुल गांधी झूठ की खेती करते हैं, हर बार झूठ बोलने पर माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने अभी कर्नाटक का उदाहरण दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने आपसे हलफनामा देने को कहा है, क्या आप कानून का पालन करेंगे या देश में अराजकता फैलाएँगे?”

गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं, चुनाव आयोग उस पर काम करेगा। आप आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और चोरी की बात कर रहे हैं, आपकी दादी ने लोकतंत्र की अवहेलना की थी।”

राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उन्होंने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं। शायद वह भूल रहे हैं कि कर्नाटक में उन्होंने इन्हीं वोटों के दम पर चुनाव जीता था। लेकिन अब वह इसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। राहुल गांधी जनता को ब्लैकबोर्ड पर पूरा गणित समझा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करें। अब राहुल गांधी बिहार में ड्रामा करने आ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है।

