भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह

High Risk Earthquake Area: अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीँ दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इतना ही नहीं अफगानिस्तान में ये झटके इतने तेज थे कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। फगानिस्तान में आधी रात अच्छी खासी तबाही मच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफ़ग़ानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में रविवार-सोमवार आधी रात में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए। वहीँ संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई थी। बताया जा रहा है कि ये भूकंप इतना तेज़ था कि भारत के कई हिस्सों में भी इसको महसूस किया जा चुका है। खासकर ये झटके दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए। इसके अलावा, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आइए इसी क्रम में जानते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं।

कहाँ आता है सबसे ज्यादा भूकंप ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप हिमालय और उसके आसपास के इलाकों में महसूस किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 4 करोड़ साल पहले, भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। जिसकी वजह से ही हिमालय हर साल एक सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। यही वो वजह है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। हिमालय के आसपास के इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में सबसे ज़्यादा भूकंप झेले जाते हैं।

इस इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा

दरअसल, गुजरात और असम में सबसे ज़्यादा भूकंप झेले जाते हैं। वहीँ दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और बिहार के पहाड़ी इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दिल्ली-दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) में भी काफ़ी भूकंप आते हैं। दरअसल, यह इलाका भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है, जिसकी वजह से यहाँ भीषण भूकंप आने का ख़तरा बना रहता है। दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं।

