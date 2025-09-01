Home > देश > भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह

भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह

Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीँ दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इतना ही नहीं अफगानिस्तान में ये झटके इतने तेज थे कि कई  लोगों की जान भी जा चुकी है।

Published By: Heena Khan
Published: September 1, 2025 08:20:45 IST

Earthquake News
Earthquake News

High Risk Earthquake Area: अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीँ दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इतना ही नहीं अफगानिस्तान में ये झटके इतने तेज थे कि कई  लोगों की जान भी जा चुकी है। फगानिस्तान में आधी रात अच्छी खासी तबाही मच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफ़ग़ानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में रविवार-सोमवार आधी रात में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए। वहीँ संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई थी। बताया जा रहा है कि ये भूकंप इतना तेज़ था कि भारत के कई हिस्सों में भी इसको महसूस किया जा चुका है। खासकर ये झटके दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए। इसके अलावा, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आइए इसी क्रम में जानते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं।

 कहाँ आता है सबसे ज्यादा भूकंप ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप हिमालय और उसके आसपास के इलाकों में महसूस किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 4 करोड़ साल पहले, भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। जिसकी वजह से ही हिमालय हर साल एक सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। यही वो वजह है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। हिमालय के आसपास के इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में सबसे ज़्यादा भूकंप झेले जाते हैं।

कुदरत ने ले लिया पहलगाम शहीदों का बदला! पाकिस्तान में बाढ़ से मचा हाहाकार; जा चुकी 854 लोगों की जान

इस इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा

दरअसल, गुजरात और असम में सबसे ज़्यादा भूकंप झेले जाते हैं। वहीँ दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और बिहार के पहाड़ी इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दिल्ली-दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) में भी काफ़ी भूकंप आते हैं। दरअसल, यह इलाका भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है, जिसकी वजह से यहाँ भीषण भूकंप आने का ख़तरा बना रहता है। दिल्ली और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं।

रातों-रात अफगानिस्तान में कांप उठी धरती, भारत से लेकर पाक तक गूंज; 9 की मौत

Tags: earthquake areaearthquake news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह
भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह
भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह
भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?