Ganesh Chaturthi 2025: आप भी जानें कहां हैं गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, नाम सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग

लोगों का ऐसा मानना है कि गणेश जी की सबसे ऊँची मूर्ति शायद इंडिया में ही है लेकिन आप लोग यह बात सुनकर हैरान हो जाएंगे की दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति भारत में नहीं बल्कि....

Tallest Standing Lord Ganesha Statue
Tallest Standing Lord Ganesha Statue

Tallest Ganesh Idol In The World: अभी कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है, इस त्यौहार को भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग गणेश जी की मूर्ति, पंडाल सजाते हैं और खूब अच्छे से बाप्पा का उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सब लोगों का ऐसा मानना है कि गणेश जी की सबसे ऊँची मूर्ति शायद इंडिया में ही है लेकिन आप लोग यह बात सुनकर हैरान हो जाएंगे की दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। 

थाईलैंड में बनी है 39 मीटर ऊंची गणेश जी की मूर्ति

गणेश जी की खड़ी हुई प्रतिमा थाईलैंड के खलोंग खुएन गणेश अंतर्राष्ट्रीय पार्क में बनी है, इस मूर्ति की ऊंचाई 39 मीटर है और इसको  बनाने में लगभग 4 साल लगे हैं।  2012 में ही इस मूर्ति का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है और वही इस मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 854 कांस के टुकड़ों को जोड़ा गया है।  यह मूर्ति एक मैदान में खड़ी है जो करीब 40, 000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है।  मूर्ति के पास खूबसूरत नदी बहती है जो इस मंजर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। 

क्या है मूर्ति का डिजाइन और उससे जुड़ी कुछ खास बातें ?

इस मूर्ति को थाई कलाकार Pitak Chaleumlao ने बनाया था गणेश जी के चारों हाथों में अलग-अलग चीज दी गई है जैसे गन्ना ,कटहल, केले और आम क्योंकि यह सभी फल प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि और खुशियों को दर्शाते हैं।  मूर्ति में गणेश जी का एक पर आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है जो यह दिखाता है कि हमें हमेशा प्रगति और आगे बढ़ना चाहिए।  उनके सिर पर कमल का मुकुट है जो की  नॉलेज और समझदारी का प्रतीक माना जाता है और मूर्ति के ऊपर ओम का निशान बना हुआ है जो कि भगवान की शक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। 

थाईलैंड में होती है गणेश जी की पूजा और यह आस्था और घूमने की हैं जगह

आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि गणेश जी की पूजा थाईलैंड में काफी वर्षों से चली आ रही है हजारों साल पहले जब हिंदू धर्म और ब्राह्मण संस्कृतियों साउथ एशिया में थी तभी वहां उन्होंने गणेश जी की पूजा करना शुरू किया था। धीरे-धीरे गणेश जी थाई लोगों की आस्था का हिस्सा बनते चले गए और आज के समय में भी वहां के लोग काफी खुशी से गणेश जी की पूजा करते हैं।  थाइलैंड में यह मूर्ति केवल पूजा का स्थान ही नहीं बल्कि यहां लोग घूमने भी आते हैं और यहां आकर लोग शांति और भक्ति का को महसूस भी करते हैं। लोग गणेश जी की इतनी ऊंची मूर्ति देखकर अक्सर हैरान रह जाया करते हैं। 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

