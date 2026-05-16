Home > देश > 7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता

7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता

Longest Non Stop Train In India: भारत में एक ऐसी ट्रेन है जो लगातार 7 घंटे चलती है और वो किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ट्रेन है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 16, 2026 3:29:04 PM IST

7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता


Longest Non Stop Train In India: भारत में ट्रेन यात्राएं आमतौर पर कई छोटे-बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए पूरी होती हैं. लेकिन एक ऐसी ट्रेन भी है जो सैकड़ों किलोमीटर तक बिना किसी स्टेशन पर रुके लगातार दौड़ती है. ये खास ट्रेन है Thiruvananthapuram–Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express, जो अपनी लंबी नॉन-स्टॉप यात्रा के कारण इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

ये राजधनी एक्सप्रेस केरल के तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक चलती है. अपने सफर के दौरान ये ट्रेन राजस्थान के कोटा और गुजरात के वडोदरा के बीच लगभग 528 किलोमीटर की दूरी बिना किसी ठहराव के तय करती है. ये सफर करीब 7 घंटे तक लगातार चलता है. भारतीय रेलवे में इतनी लंबी दूरी तक बिना रुके ट्रेन चलना बेहद दुर्लभ माना जाता है. यही वजह है कि यात्री इस अनोखे सफर के बारे में जानकर हैरान रह जाते हैं.

You Might Be Interested In

 छह राज्यों से होकर गुजरती है ट्रेन

ये ट्रेन केरल से शुरू होकर कई बड़े राज्यों से गुजरती हुई दिल्ली पहुंचती है. यात्रा के दौरान ये छह राज्यों को जोड़ती है. राजधनी श्रेणी की ट्रेनों को भारतीय रेलवे में विशेष प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे तेज गति से लंबी दूरी तय कर सकें. इसी प्राथमिकता के कारण ये ट्रेन अपने रूट पर बेहतर औसत रफ्तार बनाए रखती है और लंबी नॉन-स्टॉप यात्रा संभव हो पाती है.

 नॉन-स्टॉप ट्रेन चलाना आसान नहीं

भारत जैसे विशाल रेलवे नेटवर्क में किसी ट्रेन को लंबे समय तक बिना रोके चलाना बड़ी चुनौती होती है. रेलवे को अलग-अलग रेल मंडलों के बीच तालमेल बनाना पड़ता है. साथ ही यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही को भी संतुलित करना होता है. रेलवे ट्रैक पर भारी ट्रैफिक और संचालन संबंधी जटिलताओं के कारण भारत में पूरी तरह नॉन-स्टॉप सेवाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि ये राजधनी एक्सप्रेस रेलवे संचालन का एक शानदार उदाहरण मानी जाती है.

आजकल सोशल मीडिया पर इस ट्रेन की लंबी नॉन-स्टॉप यात्रा खूब वायरल हो रही है. आमतौर पर भारतीय ट्रेनों के बार-बार छोटे स्टेशनों पर रुकने की आदत वाले यात्रियों के लिए ये सफर काफी अलग और रोमांचक लगता है. लगातार 528 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ने वाली ये ट्रेन भारतीय रेलवे की आधुनिक क्षमता और बेहतरीन प्रबंधन को दर्शाती है.

Tags: Longest Non Stop Train In IndiaThiruvananthapuram Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026
7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता
7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता
7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता
7 घंटे तक बिना किसी स्टेशन पर रुके दौड़ती है ये सुपरफास्ट राजधनी ट्रेन, 6 राज्यों का नापती है रास्ता