SC on Deepathoon Dispute: तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 20 नवंबर 2026 को अहम अंतरिम आदेश देते हुए 24 नवंबर को पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के खंभे यानी दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, अदालत ने साफ कर दिया है कि इस फैसले को भविष्य के लिए किसी स्थायी अधिकार के तौर पर नहीं देखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के लिए खास इजाजत दी

जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि ऑथराइज़्ड टीम इस साल कार्तिगाई दीपम के मौके पर पारंपरिक तरीके से विवादित दीपथून पर दीये जलाएगी. कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 6 जनवरी के आदेश के पैराग्राफ 1 से 140 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह व्यवस्था सिर्फ 2026 के त्योहार के लिए एक बार का उपाय है और इससे भविष्य में उसी जगह पर दीये जलाने का कोई आम या परमानेंट अधिकार नहीं मिलेगा. कोर्ट ने विवादित जगह के मालिकाना हक, धार्मिक परंपराओं और संबंधित संस्थाओं के कानूनी अधिकारों पर कोई राय देने से भी मना कर दिया.

सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की ज़िम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को शांति से दीया जलाने का समारोह पक्का करने के लिए खास निर्देश जारी किए हैं. मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मदुरै डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को ऑथराइज्ड टीम के मेंबर और उनकी संख्या तय करने का निर्देश दिया गया है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अगर ज़रूरी हो तो CISF को तैनात किया जाए. आम लोगों को विवादित जगह पर जाने की इजाज़त नहीं होगी. किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी. सिर्फ़ रस्मों, सिक्योरिटी और निगरानी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को ही एंट्री की इजाज़त होगी.

इसके अलावा, दीया जलाने की रस्म के बाद वहां कोई भी पक्का सामान या कंस्ट्रक्शन नहीं छोड़ा जाएगा. मौजूदा स्ट्रक्चर की खुदाई, कंस्ट्रक्शन या बदलाव की भी इजाज़त नहीं होगी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पास की दरगाह और दूसरी धार्मिक जगहों की एक्टिविटीज बिना किसी दखल के चलती रहें.

थिरुप्परनकुंद्रम दीपम विवाद क्या है?

असल में, थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा दरगाह के पास एक पत्थर का खंभा है. हिंदू भक्तों का दावा है कि यह दीपदान है और कार्तिगई दीपम को पारंपरिक रूप से वहीं जलाया जाना चाहिए. लेकिन, तमिलनाडु सरकार और दरगाह मैनेजमेंट का कहना है कि यह सिर्फ़ सर्वे के लिए रखा गया एक पत्थर है और वहां दीये जलाने की कोई पुरानी परंपरा नहीं है.

यह विवाद तब और बढ़ गया जब भक्तों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें उस जगह पर दीये जलाने से रोका. फिर मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा. दिसंबर 2025 में, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन की अगुवाई वाली सिंगल बेंच ने भक्तों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया, और उन्हें दीये जलाने की इजाजत दे दी.

इसके बाद, जब अधिकारी आदेश लागू करने में नाकाम रहे तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की गई. जनवरी में, हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के फ़ैसले को सही ठहराया. इसके बाद, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.