Delhi-NCR Ka Mausam: बस बहुत ले लिए बारिश के मजे! अब Delhi-NCR में चढ़ेगा गर्मी का पारा, मौसम विभाग का पूर्वानुमान

Delhi-NCR Ka Mausam: दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी खुशनुमा है। लेकिन अब कहीं न कहीं गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीँ, पिछले 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी हुई लेकिन धूप निकलने के कारण लोग उमस से काफी तंग आ गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली एनसीआर में मानसून थम गया है। इस बीच, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो, दिल्ली एनसीआर में मौसम मिलाजुला रह सकता है। यानी कुछ जगहों पर बौछारें पड़ सकती हैं।

जानिए कैसा रहेगा मौसम

वहीँ मौसम विभाग का कहना है कि, मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर का मौसम दिन में कई बार रंग बदलेगा। यानी कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, तो कुछ जगहों पर धूप खिली रहेगी। बादल तो उमड़ते-घुमड़ते रहेंगे, लेकिन दिल्ली-एनसीआर वालों को उमस का दोहरा प्रहार भी झेलना पड़ेगा। फ़िलहाल, आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है।

जानिए कैसा रहेगा तापमान

वहीँ मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में 24 अगस्त तक बादल छाए रहने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि, एक-दो दिन में मौसम बदल सकता है, यानी मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल मंगलवार को सिर्फ बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 19 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में तापमान में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यानी अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।