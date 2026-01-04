33 फीट लंबा, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा बिहार, 17 जनवरी को होगी स्थापना

Largest Shivlinga: दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जल्द ही स्थापित होने वाला है. इस विशाल शिवलिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. यह शिवलिंग कोई मामूली शिवलिंग नहीं बल्कि इसकी ऊंचाई 33 फीट है और इसका वजन 210 टन है. इस शिवलिंग को ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से तैयार किया गया है. इस शिवलिंग को बनने में 10 साल का समय लगा.

दुनिया में इससे पहले इतना बड़ा और विशाल शिवलिंग ना था और ना है. इस शिवलिंग को महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में स्थित है वहीं से ट्रक के जरिए बिहार लाया गया. इस भव्य, विशाल शिवलिंग को 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ स्थापित किया जाएगा.

इस शिवलिंग को बिहार लाना आसान काम नहीं था. शिवलिंग को 96 पहियों वाले ट्रैक पर लाया गया. शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 21 नवंबर, 2025 को निकला. 45 दिनों की लंबी यात्रा पुरी करने के बाद बिहार के गोपालगंज पंहुचा. शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था.

इस पूरी यात्रा के दौरान शिवलिंग का हर राज्य में भव्य स्वागत किया गया. भोलेनाथ का यह शिवलिं तमिलनाडु के रास्ते, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेष, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पहुंचा. इस विशाल शिवलिंग को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने आरती और पूजा के साथ इसका स्वागत किया.

एक दिन रुकने के बाद 5 जनवरी को शिवलिंग गोपालगंज के बलथरी के लिए प्रस्थान करेगा. इसके बाद केसरिया पहुंचेगा. 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर परिसर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी.