Home > देश > ‘अपराध नहीं प्यार करना…’ POCSO एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाने क्यों कहा ऐसा? क्या है पूरा मामला?

SC On POCSO Act: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी करते हुए कि प्यार करना कोई अपराध नहीं है और प्यार में पड़े किशोरों को अपराधी मानकर सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाना चाहिए, इस बात पर ज़ोर दिया कि किशोरों के बीच आपसी प्रेम संबंधों को पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध घोषित करने के बजाय उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 20, 2025 18:34:51 IST

SC On POCSO Act
SC On POCSO Act: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी करते हुए कि प्यार करना कोई अपराध नहीं है और प्यार में पड़े किशोरों को अपराधी मानकर सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाना चाहिए, इस बात पर ज़ोर दिया कि किशोरों के बीच आपसी प्रेम संबंधों को पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध घोषित करने के बजाय उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

ऐसे समय में जब केंद्र सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने के विचार पर कड़ी आपत्ति जता रहा है, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि वास्तविक प्रेम संबंधों को एक अलग स्तर पर रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने (पोक्सो) को लेकर क्या कहा?

“हम ऐसे हालातों का सामना कर रहे हैं जब नाबालिग प्यार में पड़ जाते हैं और भाग भी जाते हैं… यह एक कठोर सच्चाई है। ऐसे मामलों में समान कानून (पोक्सो) लागू नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक प्रेम संबंधों के मामले में नाबालिगों के साथ सामान्य अपराधी जैसा व्यवहार न करें। सामाजिक वास्तविकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए,” पीठ ने एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें भागे हुए नाबालिगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों को चुनौती दी गई है।

अदालत बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी जिसमें पुलिस को “प्रेम संबंधों और विवाह” से जुड़े मामलों में पोक्सो अधिनियम के तहत “जल्दबाजी” में गिरफ़्तारियां न करने का निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि पोक्सो के तहत गिरफ़्तारियां केवल एसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति के बाद ही की जानी चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने कहा कि वयस्कों द्वारा नाबालिगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में इस सर्कुलर का दुरुपयोग होने की संभावना है। हालाँकि, पीठ ने कहा कि पुलिस को मामले-दर-मामला आधार पर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

आजकल, लड़के और लड़कियाँ एक ही…

पीठ ने कहा “आजकल, लड़के और लड़कियाँ एक ही शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं और एक-दूसरे के लिए भावनाएँ विकसित करते हैं। यह एक वास्तविकता है। क्या आप कह सकते हैं कि प्यार करना अपराध है और नाबालिगों पर बलात्कार के आरोप लगने चाहिए… ऐसे प्रेम संबंध होते हैं जहाँ वयस्क होने के कगार पर पहुँच चुके किशोर भाग जाते हैं… इन्हें आपराधिक मामले न समझें। यह उन लड़कियों के लिए ज़्यादा दर्दनाक होता है जो लड़कों से अलग हो जाती हैं और उन्हें जेल जाते हुए देखती हैं”। अदालत ने आगे कहा कि लड़कियों के माता-पिता अक्सर भागने की घटना को छिपाने के लिए पोक्सो का इस्तेमाल करते हैं।

पीठ ने कहा कि यह अजीब है कि बच्चों और महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाली संस्थाएँ, उच्च न्यायालयों द्वारा नाबालिगों को दी गई सुरक्षा का विरोध कर रही हैं। अदालत ने कहा कि उनके पास अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें बेहतर कारणों वाले मामलों को उठाने को कहा। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अदालत ऐसे जोड़े की रक्षा नहीं करती, तो उनके परिवार “सम्मान” के लिए उनकी हत्या कर सकते हैं। पीठ ने कहा, “अगर दो नाबालिग बच्चों को उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया जाता है, तो एनसीपीसीआर ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है? यह अजीब है कि एनसीपीसीआर, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए है, ने ऐसे आदेश को चुनौती दी है।”

