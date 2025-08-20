Archana Tiwari Case: कहां थी ‘लापता लेडी’? बॉयफ्रेंड के साथ 12 दिन तक… दिल्ली से लेकर काठमांडू तक किया सफर, थाने के चक्कर काट रहा था परिवार

Archana Tiwari Case: अर्चना तिवारी! ये वो नाम है जो इस समय सुर्ख़ियों में है। दरअसल, रक्षाबंधन मनाने गई एलएलबी की छात्रा अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अर्चना के लापता होने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। वहीँ खुद सीएम ने पुलिस को अर्चना की तलाश को लेकर आदेश दिए थे। हालांकि, मंगलवार को इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब अर्चना के परिजनों ने खुलासा किया कि वो उसके संपर्क में हैं। देर शाम पुलिस को इस मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी।

बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी अर्चना

आपकी जानकारी के लिए बता दें,अर्चना तिवारी के बॉयफ्रेंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीँ कहा जा रहा है कि अर्चना चार दिन पहले तक दिल्ली में थी। दिल्ली के बाद वो अपने दोस्त के साथ नेपाल के काठमांडू चली गई। पुलिस ने अर्चना के प्रेमी को भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम दोनों को लेकर भोपाल पहुंची है। अभी तक दोनों से कोई पूछताछ नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अर्चना तिवारी खुद इस गुमशुदगी मामले की मास्टरमाइंड है। उसके साथ हिरासत में लिया गया युवक इंदौर का बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अर्चना ने इटारसी से भागने की भी योजना बनाई थी।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हमले की कोशिश, मचा हड़कंप

जानिए पूरा मामला

दरअसल, मंगलवार को अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी से राजकीय रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि आज जीआरपी अर्चना को लेकर राजधानी भोपाल आ सकती है। पुलिस जल्द ही इस मामले में आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अर्चना 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच बी-3 में सवार हुई थी। उसे कटनी जाना था। ट्रेन कटनी पहुँची तो सीट पर उसका बैग तो मिला, लेकिन वो गायब थी। जीआरपी, जिला पुलिस और वन विभाग की टीमों ने उसकी काफी तलाश की। जाँच में पता चला कि अर्चना पिछले दो साल से ग्वालियर के कांस्टेबल राम तोमर के संपर्क में थी। जिसके बाद इस मामले में एक और पहलु जुड़ गया था।