Software Engineer Death: गोद में थी 6 महीने की बेटी, छठी मंजिल से कूद गई मां… फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Software Engineer Death: हैदराबाद के मियापुर इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बहुमंजिला इमारत की छठी मंजिल से छलांग लगाने के बाद 37 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई. घटना को और भी हैरान करने वाला बनाने वाली बात यह रही कि उस समय महिला अपनी छह महीने की बच्ची को गोद में लिए हुए थी. हालांकि किस्मत ने बच्ची का साथ दिया और वह इस हादसे में बच गई.

आईटी इंजीनियर थीं महिला

यह घटना मियापुर के मयूरी नगर स्थित लक्ष्मी प्रेस्टीज अपार्टमेंट की बताई जा रही है. मृतका की पहचान ईशा साहू के रूप में हुई है, जो पेशे से आईटी इंजीनियर थीं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ईशा अपनी छह महीने की बेटी को सीने से लगाए हुए अपार्टमेंट की छठी मंजिल से नीचे कूद गईं. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, नीचे गिरते समय बच्ची अचानक ईशा की गोद से छिटककर अलग दिशा में जा गिरी. इसी वजह से उसकी जान बच गई. दूसरी ओर, ऊंचाई से गिरने के कारण ईशा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए.

मामूली चोटों के साथ सुरक्षित है बच्ची

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को सुरक्षित उठाया और इलाज के लिए केपीएचबी स्थित लोटस हॉस्पिटल पहुंचाया. डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को मामूली चोटें आई हैं और उसकी हालत अब पूरी तरह स्थिर है. चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है और लगातार निगरानी में रखी गई है.

इंसोमनिया की समस्या से जूझ रही थीं महिला

पुलिस की शुरुआती जांच में घटना के पीछे मानसिक तनाव का एंगल सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक ईशा पिछले कई महीनों से गंभीर अनिद्रा (इंसोमनिया) की समस्या से जूझ रही थीं. बताया जा रहा है कि उन्हें रात में नींद नहीं आती थी और लंबे समय से पर्याप्त आराम न मिलने के कारण उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही थी. जांच अधिकारियों का मानना है कि लगातार नींद की कमी और उससे जुड़े मानसिक दबाव ने उन्हें गहरे तनाव या अवसाद की स्थिति में पहुंचा दिया हो सकता है. हालांकि पुलिस अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

मियापुर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. जांच टीम अपार्टमेंट के निवासियों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.