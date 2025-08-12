Home > देश > ‘जिस मस्जिद में तिरंगा नहीं उसे पाकिस्तानी…’, इस मुस्लिम शख्स ने ही कह डाली ऐसी बात खौल उठा कट्टर मौलानाओं का खून

Chhattisgarh Waqf Board: अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले वक़्फ़ के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने एक बार फिर मुस्लिम समाज को चेताया है और एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 12, 2025 09:07:12 IST

dr saleem raaj
dr saleem raaj

दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट-Chhattisgarh Waqf Board: मुस्लिम समाज से आने वाले सलीम का ये बयान राजनीतिक भूचाल पैदा कर रहा है। वक्फ बोर्ड के निर्देश में लिखा- स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए सभी मस्जिद और मदरसों से मुख्य द्वार पर तिरंगा झंडा फहराएं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज़ से बात की।

बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी 

मुस्लिम समाज से आने वाले सलीम का ये बयान राजनीतिक भूचाल पैदा कर रहा है। वक्फ बोर्ड के निर्देश में लिखा- स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए सभी मस्जिद और मदरसों से मुख्य द्वार पर तिरंगा झंडा फहराएं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज़ से बात की।

जानिए क्या बोले सलीम? 

सलीम ने इंडिया न्यूज़ को बताया कि कुछ मस्जिदों में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। इस कारण आदेश जारी कर सबके लिए इसकी अनिवार्यता की गई है। राज का कहना है कि कुछ कट्टरपंथी लोगों के कारण पूरे मुस्लिम समाज के लोगों को सवालों के घेरे में रहना पड़ता है. स्वतंत्रता दिवस किसी धर्म या समुदाय का पर्व नहीं है. यह राष्ट्र का पर्व है। इसलिए कहीं पर भी ध्वजारोहण करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मस्जिद मदरसों और दरगाहों के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण करके मुस्लिम समुदाय के लोग भारत के प्रति अपना राष्ट्र प्रेम जाहिर कर सकते हैं. ऐसा नहीं करने वाले इस बात का सबूत देंगे कि वह भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को मानने वाले हैं।

