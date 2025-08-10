Home > देश > Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल

Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो वरिष्ठ सांसदों महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच चल रहा सार्वजनिक विवाद और भी गहरा गया है। कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को निम्न स्तर की नेता करार देते हुए कहा कि वह उनके समय और ध्यान के लायक नहीं हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: August 10, 2025 15:47:41 IST

Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल

Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो वरिष्ठ सांसदों महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच चल रहा सार्वजनिक विवाद और भी गहरा गया है। कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को निम्न स्तर की नेता करार देते हुए कहा कि वह उनके समय और ध्यान के लायक नहीं हैं। आपको बता दें, यह विवाद तब शुरू हुआ जब महुआ मोइत्रा ने एक पॉडकास्ट में लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी को सुअर कहकर संबोधित किया। इस बयान के जवाब में चार बार की सांसद और वरिष्ठ टीएमसी नेता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा- वह महिला (महुआ मोइत्रा) मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है और उसका स्तर बहुत निचले स्तर का है। उसके बारे में बात करना बेफिजूल है। मैंने भी दीदी (ममता बनर्जी) को उनके लिए गुस्से में कुछ बातें कह दीं, जिसका मुझे अब पछतावा है।

बनर्जी ने आगे कहा कि एक जूनियर वकील के संदेश ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने कहा कि उस वकील के संदेश ने मेरी धारणा बदल दी। महुआ पर ध्यान देना समय और ऊर्जा की बर्बादी थी। मैंने उन्हें महत्व देकर गलती की।” यह विवाद तब शुरू हुआ जब महुआ मोइत्रा ने एक पॉडकास्ट में बनर्जी की निजी ज़िंदगी, खासकर बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ उनकी शादी को लेकर की गई टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोइत्रा ने कहा, “आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते, क्योंकि सुअर को यह पसंद है और आप गंदे हो जाते हैं। भारत में कई स्त्री-द्वेषी, यौन रूप से कुंठित और गुमराह पुरुष हैं और संसद में सभी दलों में उनका प्रतिनिधित्व है।”

गाजा में मुसलमानों के खून से खेली जाएगी होली! नेतन्याहू के सुरक्षा कैबिनेट का बड़ा प्लान आया सामने, सुन सड़कों पर उतरे हजारों यहूदी

कल्याण बनर्जी का मोइत्रा पर बाद में हमला

मोइत्रा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “मैंने महुआ मोइत्रा द्वारा हाल ही में किए गए व्यक्तिगत हमलों का संज्ञान लिया है। एक सांसद को सुअर कहना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सभ्य संवाद की मूल मर्यादा के प्रति उनकी उदासीनता को भी दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गालियों को तर्क का विकल्प मानते हैं, उन्हें अपनी राजनीति का खोखला सच समझना चाहिए। जब कोई जनप्रतिनिधि अभद्र भाषा और असभ्य हाव-भाव का सहारा लेता है, तो यह उसकी कमज़ोरी और असुरक्षा को प्रदर्शित करता है।

कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया हैविवाद के बाद, कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में टीएमसी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे पार्टी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद, काकोली घोष दस्तीदार को नया मुख्य सचेतक और शताब्दी रॉय को लोकसभा में टीएमसी का नया उपनेता बनाया गया।

विजय सिन्हा के पास मिले 2 वोटर आईडी कार्ड, Tejashwi ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोल दिए धागे, सबूत के साथ डिप्टी सीएम को भिगो-भिगोकर धोया!

Tags: mahua moitra vs kalyan banerjee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025
Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल
Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल
Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल
Mahua Moitra vs Kalyan Banerjee:  वह बहुत नीच…महुआ मोइत्रा को लेकर अब ये क्या बोल गए कल्याण बनर्जी, बंगाल की सियासत में आया भूचाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?