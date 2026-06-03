child murder case: अवैध संबंधों की कीमत मासूम ने चुकाई! मां के प्रेमी ने 4 साल के बच्चे को पीट-पीटकर मार डाला

child murder case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां चार साल के एक मासूम बच्चे की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि इस वारदात को बच्चे की मां के प्रेमी ने अंजाम दिया. घटना के खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है. यह मामला ठाणे जिले के काशीमीरा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार सोमवार को बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी. शुरुआत में मामला सामान्य मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे पुलिस को संदेह हुआ कि मामला सिर्फ एक सामान्य मौत का नहीं है.

मौत को सामान्य दिखाने की कोशिश पर पुलिस को हुआ शक

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बच्चे की मां शंभू शर्मा नामक व्यक्ति के साथ रह रही थी. आरोप है कि इसी दौरान घर के भीतर किसी बात को लेकर शंभू शर्मा ने चार साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट इतनी गंभीर थी कि बच्चे की मौत हो गई. पुलिस को यह भी आशंका है कि घटना के बाद मौत को प्राकृतिक या सामान्य बताकर मामले को दबाने की कोशिश की गई, ताकि किसी को हत्या का संदेह न हो. हालांकि पुलिस अधिकारियों की सतर्कता ने पूरे मामले का रुख बदल दिया.

पंचनामा के दौरान मिले चोट के निशान

जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया तो बच्चे के शरीर पर कई चोटों के निशान दिखाई दिए. इन निशानों ने अधिकारियों का ध्यान खींचा और मौत की वजह को लेकर संदेह और गहरा हो गया. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चे की मौत गंभीर अंदरूनी चोटों की वजह से हुई थी. डॉक्टरों ने चोटों को मारपीट का परिणाम बताया, जिसके बाद मामला संदिग्ध मौत से सीधे हत्या के मामले में बदल गया.

पूछताछ में आरोपी ने कबूला गुनाह

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने शंभू शर्मा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बच्चे को पीटने की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद मंगलवार को उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने बच्चे के साथ इतनी बेरहमी क्यों की. जांच एजेंसियां यह भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि घटना के समय बच्चे की मां कहां थी और क्या उसे कथित अपराध की जानकारी थी.

कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. जांचकर्ताओं का फोकस हत्या के पीछे की वजह, घटना के समय की परिस्थितियों और अन्य संभावित तथ्यों पर है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस मामले में किसी और की भूमिका थी या नहीं. चार साल के मासूम की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और घरेलू माहौल में होने वाली हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा.