Thane Crime: 10 वेब सीरीज, 3 भोजपुरी फिल्में और फिर देह व्यापार में कूदी एक्ट्रेस! ठाणे में पुलिस ने बिछाया ऐसा जाल…2 फीमेल आर्टिस्ट रेस्क्यू; 25,000 में करती थी डील!

Thane Human Trafficking Racket Bust Actress Arrested: ठाणे पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल (AHTC) ने एक सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए वागले स्टेट इलाके के एक बार और रेस्टोरेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से हिंदी वेब सीरीज और भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी 26 वर्षीय एक अभिनेत्री को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर इस वेश्यावृत्ति के नेटवर्क को चला रही थी. आर्थिक तंगी और फिल्मों में लगातार काम न मिलने के कारण वह इस दलदल में उतरी थी. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दो फीमेल आर्टिस्ट को भी मुक्त कराया, जिन्हें जबरन इस देह व्यापार में धकेला जा रहा था.

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अंजलि आंधले को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर यह जाल बिछाया था, जिसके बाद शनिवार दोपहर करीब 3 बजे आरोपी अभिनेत्री को रंगे हाथों दबोच लिया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ PITA एक्ट और बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसके फोन रिकॉर्ड्स व अन्य संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है.

वागले स्टेट में देह व्यापार चला रही थी एक्ट्रेस

ठाणे क्राइम ब्रांच की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि वागले स्टेट के पादवाल नगर इलाके में स्थित एक बार और रेस्टोरेंट में गैरकानूनी गतिविधियां चल रही हैं. पुलिस को यह भी पता चला कि एक जानी-मानी अभिनेत्री इस रैकेट को संचालित कर रही है और वह कुछ महिलाओं व लड़कियों को वहां लाने वाली है. इस पुख्ता सूचना पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी अभिनेत्री को सही मौके पर धर दबोचा.

नकली कस्टमर को भेजकर बिछाया जाल, 2 फीमेल आर्टिस्ट कीं रेस्क्यू

पुलिस ने इस ऑपरेशन को पूरी फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया. योजना के तहत पुलिस ने एक नकली ग्राहक को अभिनेत्री के पास भेजा. जैसे ही तय सौदे के बाद आरोपी अभिनेत्री उन 2 फीमेल आर्टिस्ट के साथ मौके पर पहुंची, जो मजबूरी में इस दलदल में धकेली गईं थी. पहले से मुस्तैद पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को सुरक्षित मुक्त करा लिया, जिन्हें बाद में काउंसलिंग और देखभाल के लिए शेल्टर होम भेज दिया गया.

Watch | Mumbai, Maharashtra: Thane Police’s Anti-Human Trafficking Unit has busted an alleged sex racket operating from a bar and restaurant in the Wagle Estate area of Thane. 📌 During the operation, police arrested a Hindi web series and Bhojpuri film actress and rescued two… pic.twitter.com/ZZpPE306tl — United News of India (@uniindianews) September 28, 2026

10 वेब सीरीज, 3 फिल्में कर चुकी है एक्ट्रेस

पकड़ी गई 26 वर्षीय आरोपी अभिनेत्री मुंबई की रहने वाली है और उसने अपने करियर में करीब 10 हिंदी वेब सीरीज और 3 भोजपुरी फिल्मों में काम किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि लगातार काम न मिलने और पैसों की तंगी के चलते वह इस शॉर्टकट और अवैध रास्ते पर निकल पड़ी. पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उसकी यह पोल खुल गई कि कैसे ग्लैमर की दुनिया का पर्दा ओढ़कर वह इस गंदे धंधे को बढ़ावा दे रही थी. पुलिस की जांच से सामने आया कि एक्ट्रेस अपने ग्राहकों से 25,000 लेती थी जिसमें से 10-10 हजार रुपये पीड़ित महिलाओं को दिए जाते थे जबकि 15,000 रुपये वह अपनी जेब में रखती थी.

आगे क्या कार्यवाही करेगी पुलिस?

श्री नगर और वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में आरोपी अभिनेत्री के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट (PITA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अब उसके मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस रैकेट के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट या अन्य लोग तो जुड़े नहीं हैं. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है.

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