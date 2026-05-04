जो नहीं कर पाएं रजनीकांत और साउथ के बड़े-बड़े सुपरस्टार, तमिलनाडु में थलपति विजय ने कैसे लहराया TVK का झंड़ा?

Thalapathy Vijay TVK Election 2026: तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ने एक और मोड़ ले लिया है. एक्टर थलपति विजय की TVK पार्टी ने स्टालिन को सत्ता से बेदखल कर दिया है. टीवीके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. विजय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं. उनकी जीत सिल्वर स्क्रीन पर क्रांति लाने वाले हीरो की जीत जैसी है. 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में विजय ने वो कर दिखाया जो थलाइवा रजनीकांत और कमल हासन जैसे लेजेंडरी स्टार्स भी नहीं कर पाए थे. रजनीकांत और कमल हासन ने भी एक समय पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे. अब विजय ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में फिल्मी स्टार्स की परंपरा को फिर से ज़िंदा कर दिया है.

सिनेमा को कहा अलविदा

हालांकि यह रातों-रात नहीं हुआ. तमिल फिल्म सुपरस्टार विजय राज्य की पॉलिटिक्स में एक नए ऑप्शन के तौर पर उभरे हैं. उन्होंने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर ली थी. पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने सिनेमा को ऑफिशियली अलविदा कह दिया. उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में पूरी तरह इन्वेस्ट कर दिया है जबकि रजनीकांत या कमल हासन सिनेमा को अलविदा नहीं कह पाए. अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करते हुए विजय ने राज्य में बारी-बारी से सत्ता में रहने वाली दो पार्टियों, DMK और AIADMK पर निशाना साधा और उनके वादों को झूठ का पुलिंदा बताया.

युवाओं के दिल और दिमाग पर विजय का जादू

विजय तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर हैं उन्होंने युवाओं के दिल और दिमाग पर जादू कर दिया है. वह एक फिल्मी परिवार से हैं और सिर्फ 52 साल के हैं. वह तमिलनाडु की राजनीति में एक हीरो बनकर उभरे हैं. उनके पिता, एस.ए. चंद्रशेखर भी एक फिल्म डायरेक्टर हैं, जबकि विजय की मां, शोभा चंद्रशेखर, एक पॉपुलर सिंगर हैं. उनके पिता क्रिश्चियन हैं और मां हिंदू. विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी.

असेंबली चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि तमिलनाडु के लोगों ने सिर्फ विजय की बातों पर यकीन नहीं किया. तमिलनाडु चुनावी राजनीति में फ्रीबीज़ की जन्मभूमि है. जयललिता ने एक बार फ्रीबी पॉलिटिक्स के बीज बोए थे, और उन्होंने इसका फायदा उठाया. अब, विजय के वादों को देखकर, वह परंपरा फिर से जारी होती दिख रही है.

हर कम्युनिटी से इमोशनल अपील

इसके अलावा, विजय ने लोगों से एक बहुत इमोशनल अपील की. ​​उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी TVK के कैंडिडेट्स को वोट देने का मतलब है अपने परिवार के किसी सदस्य को वोट देना. अगर उनके परिवार का कोई सदस्य पावर में है, तो वह उस परिवार की बहुत परवाह करेंगे और AIADMK और DMK की तरह खोखले वादे नहीं करेंगे.

दूसरी ओर, विजय ने चुनाव से पहले अपना रुख साफ कर दिया था. उन्होंने किसी पार्टी के साथ अलायंस करने का इशारा नहीं किया, बल्कि बस तीसरा ऑप्शन बनने का अपना इरादा बताया. उन्होंने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें महिलाओं और युवाओं के लिए अनोखे वादे थे. उन्होंने तमिलनाडु के सभी जिलों में गांव-गांव जाकर कैंपेन किया. उन्होंने महिलाओं और युवाओं के साथ-साथ समाज के हर वर्ग, जैसे किसान, मछुआरे, मिल मजदूर और बुनकरों को एड्रेस किया और उनकी भलाई के वादे किए.

फ्रीबीज का पिटारा

विजय ने साफ कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है, तो वह हर परिवार को ₹2.5 मिलियन तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देगी. उन्होंने 60 साल तक की महिलाओं के लिए हर महीने ₹2,500, हर साल छह फ़्री सिलेंडर, शादियों के लिए 8 ग्राम सोना और एक सिल्क साड़ी, महिलाओं के लिए फ़्री बस सफ़र बिज़नेस के लिए ₹5 मिलियन तक का बिना ब्याज़ का लोन, बेरोज़गार ग्रेजुएट्स के लिए हर महीने ₹4,000, बिना ब्याज़ के एजुकेशन लोन के लिए ₹2 मिलियन, 500,000 सरकारी नौकरियाँ और ₹500,000 पेड इंटर्नशिप, लोकल रोज़गार में तमिलनाडु के लोगों के लिए 75% रिज़र्वेशन, ₹2.5 मिलियन तक के बिना ब्याज़ के स्टार्टअप लोन, किसानों के लिए 50% लोन माफ़ी, और बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए ₹3,000 महीने की पेंशन का भी वादा किया.

खेती में काम करने वाले मज़दूरों को भी ₹10,000 की मदद मिलेगी. उन्होंने 200 यूनिट फ़्री बिजली और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ₹18,000 तक सैलरी बढ़ाने का भी वादा किया. वादों की सीरीज़ में AI मिनिस्ट्री, AI सिटी और AI यूनिवर्सिटी शामिल थे.

पॉलिटिक्स में फिल्म स्टार्स का एक लंबा ट्रेडिशन

गौरतलब है कि तमिलनाडु में पॉलिटिक्स में फिल्म स्टार्स का एक लंबा ट्रेडिशन रहा है. सत्ता से सिनेमा तक उनका शानदार सफर रहा है. पॉपुलर एक्टर्स राज्य के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे हैं. एमजी रामचंद्रन, जे. जयललिता और करुणानिधि जैसे लोग सिल्वर स्क्रीन पर जितने पॉपुलर थे, उतने ही पावरफुल तरीके से सत्ता में बैठे थे. उनके दम पर राज्य की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी. उनके बाद भी कमल हासन, रजनीकांत, खुशबू सुंदर और शरत कुमार जैसे एक्टर्स ने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया. हालांकि, ये स्टार्स सत्ता के टॉप पर पहुंचने में नाकाम रहे. कमल हासन और रजनीकांत भी पॉलिटिक्स में अपने फिल्मी करिश्मे से चूक गए.

यह देखना बाकी है कि थलपति विजय नई सरकार बनने पर जनता से किए अपने वादों को कैसे पूरा करेंगे – यही उनका पॉलिटिकल भविष्य तय करेगा.