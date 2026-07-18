थलपति विजय की TVK में मचा बवाल! नेताओं पर आरोप लगाने वाली महिला पार्टी से बाहर

Thalapathy Vijay TVK: एक्टर से नेता बने और मुख्यमंत्री विजय थलापति मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं. पार्टी की एक महिला पदाधिकारी ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया और ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) के नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया. इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उस पदाधिकारी को निकाल दिया है. साथ ही, पार्टी के अन्य नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे उससे कोई संपर्क न रखें.

TVK पार्टी के नेताओं ने शनिवार को इसकी घोषणा की. मीडिया से बात करते हुए, TVK नेता एन. मोहनराज ने बताया कि पार्टी की छवि खराब करने के लिए विपक्षी दलों के साथ मिलीभगत के आरोपों के कारण एम. ज्ञानसौंदरी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है.

17 जुलाई को TVK की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया

TVK ने बताया कि वकील ज्ञानसौंदरी को 17 जुलाई को ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था हालांकि इस फैसले की घोषणा आज की गई. पार्टी का आरोप है कि उन्होंने पार्टी के विरोधियों के साथ मिलीभगत की, पार्टी नेताओं पर झूठे आरोप लगाए और पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की.

गौर करने वाली बात है कि विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की कमान संभालने वाली ज्ञानसौंदरी ने हाल ही में TVK नेताओं पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति में रिश्वतखोरी और गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इसके बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सरकारी वकीलों की एड-हॉक नियुक्तियों से पहले रिश्वत की मांग की गई थी.

TVK नेता द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कोर्ट ने क्या कहा?

TVK की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ज्ञानसौंदरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जरूरत से ज़्यादा पेश किया गया. सरकारी वकील ने बताया कि ये अस्थायी नियुक्तियां इसलिए की गईं क्योंकि आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया में छह महीने से ज़्यादा का समय लगता. कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ मंत्रियों के नाम सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ही आरोपियों की सूची में शामिल किए गए थे.