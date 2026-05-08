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Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में बदली सियासत, पावर सेंटर बने विजय, जानें केजरीवाल से क्यों हो रही है तुलना?

Tamil Nadu Politics: तमिल की राजनीति में थलपति विजय तेजी से बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरकर सामने आए हैं. टीवीके को 118 कलाकारों का समर्थन मिलने के बाद राज्य की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 8, 2026 5:31:33 PM IST

थलपति विजय ने बदले सियासी समीकरण
थलपति विजय ने बदले सियासी समीकरण


Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसने राज्य की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति की पूरी तस्वीर बदल दी है. फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार थलपति विजय को राजनीति में नया खिलाड़ी मानकर नजरअंदाज करने वाली बड़ी पार्टियां अब खुद राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जंग लड़ती नजर आ रही हैं. तमिझगा वेत्री कड़गम (TVK) ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन जुटाकर यह साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में अब राजनीति केवल डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द-गिर्द नहीं घूमेगी. इस नए समीकरण में कांग्रेस के बाद अबसीपीआई, सीपीआई-एम और वीसीके जैसे दलों का समर्थन विजय को मिलना यह संकेत देता है कि राज्य में एक नया राजनीतिक ध्रुव तैयार हो चुका है.

सरकार बनने से पहले ही मजबूत हुई विजय की छवि

दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात केवल बहुमत हासिल करना नहीं रही, बल्कि वह राजनीतिक संघर्ष रहा जिसने विजय की छवि को और मजबूत बना दिया. सरकार गठन में हुई देरी और लगातार चली राजनीतिक खींचतान ने विजय को जनता के बीच एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया, जो व्यवस्था से लड़कर आगे बढ़ रहा है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस संघर्ष ने विजय को आम जनता के बीच ‘एंटी-एस्टैब्लिशमेंट’ चेहरे के तौर पर स्थापित कर दिया है. यही वजह है कि छोटे दलों और विधायकों का समर्थन लगातार उनके पक्ष में जाता दिखाई दिया.

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दशकों पुराना सियासी समीकरण हिलता नजर आया

तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है. दोनों दलों की प्रतिद्वंद्विता इतनी गहरी रही कि उन्हें राज्य की राजनीति का स्थायी केंद्र माना जाता था. लेकिन विजय की एंट्री ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय के बढ़ते प्रभाव ने इन दोनों दलों को असहज कर दिया. सत्ता बचाने की कोशिश में पुराने विरोधियों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने जनता के बीच उनकी वैचारिक राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए.

लेफ्ट और छोटे दलों का समर्थन बना गेम चेंजर

लेफ्ट पार्टियों के दो-दो विधायक और वीसीके के दो विधायकों का समर्थन विजय के पक्ष में जाना केवल संख्या का खेल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे तमिलनाडु की राजनीति में नए शक्ति संतुलन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस पहले ही विजय के समर्थन में आ चुकी थी. अब अन्य दलों का साथ मिलना यह दिखाता है कि राज्य में तीसरे विकल्प की राजनीति तेजी से मजबूत हो रही है.

विजय की तुलना अरविंद केजरीवाल से क्यों हो रही है?

राजनीतिक गलियारों में अब विजय की तुलना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की जाने लगी है. जिस तरह केजरीवाल ने पारंपरिक राजनीति को चुनौती देकर खुद को विकल्प के रूप में स्थापित किया था, उसी तरह विजय ने भी तमिलनाडु में नई राजनीति की जमीन तैयार कर ली है. विश्लेषकों का मानना है कि बहुमत तक पहुंचने की जद्दोजहद ने विजय को जनता के बीच ‘हीरो’ और ‘विक्टिम’ दोनों की छवि दी है.

सरकार चलाना होगी सबसे बड़ी चुनौती

बहुमत जुटाने के बाद अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार को स्थिरता के साथ चलाने की होगी. अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों के समर्थन से बनी सरकार में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं माना जा रहा. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में विजय को अपनी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक समझ दोनों का बड़ा इम्तिहान देना पड़ सकता है.

तमिलनाडु की राजनीति में नए दौर की शुरुआत

फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में सबसे मजबूत स्थिति विजय की ही नजर आ रही है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने केवल सरकार बनाने की लड़ाई नहीं जीती, बल्कि राज्य की राजनीति का नया केंद्र बनने की दिशा में बड़ा कदम भी उठा लिया है. द्रविड़ राजनीति के बड़े चेहरे जिन्हें कभी विजय सिर्फ एक अभिनेता लगते थे, अब वही दल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में दिखाई दे रहे हैं.

Tags: Tamil Nadu politicsthalapathi vijay
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