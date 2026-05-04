पहली फिल्म के लिए 500 की फ़ीस, पॉलिटिकल एंट्री से बदला पूरी चुनावी समीकरण; 99% लोग नहीं जानते होंगे थलापति विजय का असली नाम

Thalapathy Vijay: दो दशकों से तमिलनाडु की सियासत दो ध्रुवों के बीच घूमती रही है, लेकिन 2026 की इस जंग में एक ‘तीसरे फैक्टर’ ने एंट्री ली और पूरी बिसात ही पलट दी. हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की जिनके जीतने की भविष्यवाणी ने राज्य की पुरानी पार्टियों की नींद उड़ा दी है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अब फिल्मी स्टार से नेता बने विजय की एंट्री ने मुकाबले को पूरी तरह बदल दिया है.उन्होंने 2024 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) लॉन्च की और इसके तुरंत बाद घोषणा की कि वह फिल्मों से रिटायर होकर फुल-टाइम पॉलिटिक्स करेंगे. उन्होंने कहा कि इस महीने उनकी आने वाली फिल्म, जन नायकन (द पीपल्स हीरो), उनकी फेयरवेल रिलीज़ होगी. विजय का तर्क साफ़ था: उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई हाथ डाल सके. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वोटर पूरे कमिटमेंट के हकदार हैं. और राज्य का पॉलिटिकल इतिहास इस हिसाब को सपोर्ट करता है.

थलपति विजय का असली नाम क्या है?

साउथ इंडियन सुपरस्टार थलपति विजय, जिनका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं. थलपति ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, और उनके एक्शन सीन सभी को हैरान कर देते हैं. हो सकता है कि आप उनका असली नाम भी न जानते हों.साउथ इंडियन सुपरस्टार थलपति ने फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद अपना नाम बदल लिया था. उनका नाम काफी लंबा था, लेकिन बाद में लोगों के कहने पर उन्होंने इसे बदल दिया. विजय उन साउथ इंडियन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने बैक-टू-बैक सुपरहिट फिल्में दी हैं.

साउथ इंडियन एक्टर थलपति विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. उन्होंने यह नाम अपने पिता, एसए चंद्रशेखर, जो एक मशहूर साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे, के कहने पर बदला था. विजय थलपति ने 10 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया और फिर लीड एक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया.

पहली फिल्म के लिए ली थी 500 की फ़ीस

लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फ़िल्म 18 साल की उम्र में आई थी. विजय के पिता क्रिश्चियन हैं और उनकी माँ हिंदू हैं. विजय को अपनी पहली फ़िल्म के लिए सिर्फ़ ₹500 की फ़ीस मिली थी, और उस समय उनकी उम्र 10 साल थी, लेकिन आज वे सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं.

संगीता सोरनालिंगम से शादी

विजय ने संगीता सोरनालिंगम से शादी की, जिनसे वे पहली बार 1999 में UK में मिले थे. उनकी एक बेटी है जिसने फ़िल्म थेरी (2016) में एक छोटा सा रोल किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय की नेट वर्थ लगभग ₹500 करोड़ (लगभग $500 मिलियन) है, और उनकी सालाना इनकम ₹80 से ₹100 करोड़ (लगभग $100 मिलियन) के बीच होने का अनुमान है. बताया जाता है कि विजय ने अपनी आने वाली फ़िल्म, “ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम” के लिए ₹100 की फ़ीस ली थी.

फ़ीस के मामले में विजय ने सुपरस्टार रजनीकांत को भी पीछे छोड़ दिया है. विजय की हिंदी-डब फ़िल्में भी बहुत पॉपुलर हैं. साउथ में, उन्होंने राजाविन परवयिले, मिनसारा कन्ना, बीस्ट, शाहजहां, द बॉडीगार्ड, थलाइवा, भैरवा, पुली, बिगिल, थेरी, RAW, और वारिसु जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. विजय चैरिटी के काम में भी एक जाने-माने व्यक्ति हैं, और अपनी वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन, विजय मक्कल इयक्कम के ज़रिए ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं.