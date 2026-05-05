Home > देश > क्या है थलपति विजय का मूलांक? जिसने बदल दी उनकी जिंदगी! जानें क्यों खास होते हैं इन चार तारिखों को जन्मे लोग

क्या है थलपति विजय का मूलांक? जिसने बदल दी उनकी जिंदगी! जानें क्यों खास होते हैं इन चार तारिखों को जन्मे लोग

Thalapathy Vijay: न्यूमरोलॉजी में राहु को नंबर 4 का रूलर माना जाता है. राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक बदलाव, क्रांतिकारी आइडिया और लीक से हटकर सोचने के लिए जाना जाता है. राहु वाले लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में अचानक और बड़े बदलाव महसूस करते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: May 5, 2026 10:51:20 AM IST

अभिनेता थलपति विजय मुलंक
अभिनेता थलपति विजय मुलंक


Thalapathy Vijay: एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद साउथ सिनेमा के थलपति जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अब पॉलिटिक्स में भी अपना दबदबा बना लिया है. अपनी नई पार्टी TVK के साथ चुनावी मैदान में विजय की सफलता आजकल चर्चा का विषय है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस अविश्वसनीय सफर में न्यूमरोलॉजी, या नंबर 4 का भी अहम रोल रहा है? थलपति विजय का जन्म 22 जून 1974 को हुआ था. न्यूमरोलॉजी के अनुसार, उनकी जन्मतिथि का नंबर 4 (2+2=4) है. आइए जानते हैं कि राहु के राज वाले इस नंबर ने उन्हें एक आम एक्टर से थलपति और अब एक उभरते हुए पॉलिटिशियन कैसे बनाया.

नंबर 4 को क्या खास बनाता है?

न्यूमरोलॉजी के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का नंबर 4 होता है. इस नंबर का स्वामी ग्रह राहु माना जाता है, जो व्यक्ति को नई सोच, संघर्ष की भावना और असाधारण रास्ते पर चलने की क्षमता देता है.

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थलपति विजय और नंबर 4 का कनेक्शन

नंबर 4 वाले लोग आमतौर पर पारंपरिक रास्तों से हट जाते हैं, और विजय की ज़िंदगी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. एक्टर से पॉलिटिशियन बने थलपति विजय ने अपने करियर की शुरुआत में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी. यह नंबर 4 की खासियत है, गिरने के बाद भी उठने की काबिलियत. उनका फ़िल्मी स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें दूसरे एक्टर्स से अलग बनाती है. राहु का असर इंसान को यूनिक बनाता है. उनका अचानक पॉलिटिक्स में आना और अपनी पार्टी बनाना भी नंबर 4 के यूनिक अप्रोच को दिखाता है.

राहु का असर

न्यूमरोलॉजी में राहु को नंबर 4 का रूलर माना जाता है. राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक बदलाव, क्रांतिकारी आइडिया और लीक से हटकर सोचने के लिए जाना जाता है. राहु वाले लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में अचानक और बड़े बदलाव महसूस करते हैं. विजय का पॉलिटिक्स में आना और उनकी तेज़ी से सफलता इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. नंबर 4 वाले लोग पुरानी परंपराओं को चुनौती देने में यकीन रखते हैं. अपने करियर के पीक पर सिनेमा छोड़कर पॉलिटिक्स में आने का विजय का हिम्मत वाला फैसला भी राहु के असर को दिखाता है.

सिनेमा से पॉलिटिक्स तक सुपरस्टार

विजय की पॉपुलैरिटी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है. उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग अब उन्हें एक मजबूत पॉलिटिकल हस्ती भी बना रही है. नंबर 4 का असर उन्हें अलग तरह से सोचने और बोल्ड फ़ैसले लेने की हिम्मत देता है, जो एक लीडर के लिए जरूरी गुण हैं.

Tags: Thalapathy Vijay
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