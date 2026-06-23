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विधानसभा में भी थलापति विजय की एक्टिंग जारी, किया इस बड़े नेता की मिमिक्री; ठहाके से गुंज उठा पूरी सभा; वीडियो वायरल

Thalapathy Vijay: कई लोगों ने विजय के इस इशारे की तुलना मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का मशहूर हाथ का इशारा, जिसका एक वीडियो इस साल की शुरुआत में वायरल हुआ था. कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग की बातचीत के बाद DMK हेडक्वार्टर से निकलते समय स्टालिन ने हाथ उठाया.

By: Divyanshi Singh | Published: June 23, 2026 4:49:59 PM IST

थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री?
थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री?


Thalapathy Vijay: तमिलनाडु असेंबली में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के भाषण का अंत उनके पूरे भाषण जितना ही चर्चा का विषय रहा. अपना भाषण खत्म करने से पहले विजय ने स्पीकर से इजाजत मांगी और फिर एक अनोखा सिनेमाई हाथ का इशारा किया. यह नजारा देखकर सदन में मौजूद विधायकों ने तालियां बजाईं और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

मंगलवार को तमिलनाडु असेंबली में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का भाषण सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा. अपने भाषण के दौरान विजय ने DMK सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ. DMK विधायकों ने विरोध किया और बाद में वॉकआउट कर दिया.

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किया अनोखा इशारा

लेकिन पूरे कार्यक्रम का सबसे चर्चित पल वह था जब अपना भाषण खत्म करने के बाद विजय ने स्पीकर से इजाजत मांगी और अपने पुराने फिल्मी स्टाइल में एक अनोखा सिनेमाई इशारा किया. सदन में मौजूद सदस्य कुछ पल के लिए हैरान रह गए, जबकि यह नजारा तुरंत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

कई लोगों ने विजय के इस इशारे की तुलना मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का मशहूर हाथ का इशारा, जिसका एक वीडियो इस साल की शुरुआत में वायरल हुआ था. कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग की बातचीत के बाद DMK हेडक्वार्टर से निकलते समय स्टालिन ने हाथ उठाया. सोशल मीडिया पर इसे “सब कुछ सुलझ गया है” या “मामला खत्म हो गया है” जैसे मैसेज के तौर पर समझा गया.

हालांकि, बाद में स्टालिन ने साफ किया कि यह पूरी तरह से अचानक आया रिएक्शन था. उन्होंने बताया कि पत्रकार लगातार पूछ रहे थे कि क्या बातचीत खत्म हो गई है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, “खत्म हो गया, खत्म हो गया.” इसके बावजूद, यह इशारा लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा. अब, विजय के नए इशारे ने उसी बहस को फिर से शुरू कर दिया है.

विजय के निशाने पर DMK

अपने भाषण में, विजय ने साफ किया कि उनकी पार्टी सिर्फ एक फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी पर बनी पॉलिटिकल ताकत नहीं है. उन्होंने कहा, “ज्यादातर लोग पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और फिर जनता के बीच जाते हैं. हम पहले जनता के बीच गए और फिर पार्टी बनाई. जो लोग यह नहीं समझे, उन्होंने हमें सिर्फ एक एक्टर की पार्टी कहकर खारिज कर दिया.”

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने 2026 का विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा था. उन्होंने कहा, “2026 के चुनाव में, हमने अकेले चुनाव लड़ा. जनता ने हमें साफ़ तौर पर पहचाना, और हमें 35 परसेंट वोट मिले. हमें 17.2 मिलियन वोट मिले, और हम एक बड़ी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ताकत के तौर पर उभरे. इसीलिए आज हम पावर में हैं.”

अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी समझाते हुए, विजय ने पेरियार ई.वी. रामासामी का भी ज़िक्र किया, जिन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक माना जाता है. उन्होंने कहा, “पेरियार का धार्मिक आस्था को नकारना ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने माना है, लेकिन हमने उनके बड़े सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाया है.”

विजय ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के बराबर मौके और सोशल जस्टिस के विचारों को अपनाया है, जबकि कामराज के ईमानदार शासन के मॉडल को अपनी पॉलिटिक्स का आधार बनाया है.

DMK पर हमला करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है. उन्होंने कहा, ‘जैसे अन्ना के समय में आम लोगों की सरकार थी और MGR के समय में बहुत आम लोगों की सरकार थी, वैसे ही विजय के नेतृत्व वाली यह सरकार सबसे आम लोगों की सरकार है.’

Tags: Thalapathy Vijay
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