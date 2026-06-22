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Thalapathy Vijay Birthday: फिल्मों में हीरो, राजनीति में भी बाजीगर? जानिए GOAT विजय थलापति की पूरी कहानी

Thalapathy Vijay Birthday: 'GOAT' कही जाने वाली अपनी फिल्म की तरह विजय भी सिनेमा जगत के सर्वश्रेष्ठ सितारों में गिने जाते हैं. करोडों फैंस के चहेते विजय ने अभिनय, लोकप्रियता और राजनीति तीनों क्षेत्रों में अलग पहचान बनाई है.

By: Preeti Rajput | Published: June 22, 2026 1:43:06 PM IST

फिल्मों में हीरो, राजनीति में भी बाजीगर? जानिए GOAT विजय थलापति की पूरी कहानी
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Thalapathy Vijay Birthday: तमिलनाडू के सीएम विजय आज 22 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. उनका सीएम पद की शपथ लेने के बाद ये पहला जन्मदिन है. तमिल सिनेमा में अपना जलवा दिखाने वाले विजय आज राजनीति में काफी सक्रिय हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पर बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दीं. उन्होंने इस साल तमिलनाडू में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया. उनकी पार्टी को इस चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल हुए. आइए जानते हैं उनके फिल्म से लेकर तमिलनाडू के CM बनने तक का सफर…

चाइल्ड एक्टर के तौर पर किया काम

विजय तीन दशक से एक्टिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं. वह अपने पूरे करियर में करीब 68 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं. 22 जून 1974 को विजय का नाम हुआ था. उनका असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर निर्देशक हैं. वहीं मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करती थीं. विजय ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर की थी. 

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18 साल की उम्र में पहली फिल्म

विजय ने 18 साल की कम उम्र में अपनी पहली फिल्म ‘नालया थीरपू’ साइन की थी. इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुडकर नहीं देखा. इसके बाद उन्होंने 
 ‘बीस्ट’, ‘शाहजहां’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड कमाई की. साल 2023 में उनकी फिल्म लियो सुपरहिट साबित हुई थी. वहीं फिल्म‘GOAT’ यानी ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ ने भी खूब कमाई की. फैंस विजय की अपकमिंग फिल्म जन नायकन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

विजय की कुल नेटवर्थ 

बता दें कि, विजय काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं. उनकी गिनती इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स सितारों में की जाती है. विजय इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड स्टार रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक फिल्म के लिए करीब  65 से 100 करोड रुपये चार्ज करते थे. उनका चेन्नई की ईस्ट कोस्ट रोड के कैसुरीना ड्राइव पर एक बेहद किले जैसा आलीशान बंगला है. ये बंगला शोर-शराबे से दूर शांति भरी जगह में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर की कीमत करीब 80 करोड रुपये के आसपास है.

कैसे हासिल हुई सीएम की कुर्सी?

विजय थलापति अब तमिलनाडू के सीएम बन चुके हैं, उन्होंने  ‘तमिलगा वेट्ट्री कजगम’ (टीवीके) पार्टी को राजनीति के मैदान में उतारा और जीत हासिल की. उनका पार्टी बनाने से लेकर जीत हासिल करने तक का सफर 27 महीनों का रहा. थलापति विजय फरवरी 2024 में राजनीति के मैदान में उतरे. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था. इसकी जानकारी उन्होंने 2 फरवरी 2024 को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. इस दौरान उन्होंने एक्टिंग छोडने का फैसला किया. उनके इस फैसले से फैंस को काफी ज्यादा दुख हुआ था. TVK की पहली रैली 27 अक्टूबर 2024 को विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी में हुई थी. 10 मई 2026 को भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पहली बार सीएम पद की शपथ ली. 

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तृषा संग अफेयर की अफवाह

विजय की निजी जिंदगी भी अक्सर सुर्खियों में रहती है. उन्होंने यूके में रहने वाली अपनी फैन संगीता से शादी की थी. बताया जाता है कि संगीता पहली बार विजय से उनकी शूटिंग के दौरान मिली थीं. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर रिश्ता प्यार में बदल गया. बाद में विजय के पिता ने संगीता को घर बुलाकर शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया. 25 अगस्त 1999 को दोनों शादी के बंधन में बंधे. हालांकि, अब उनके रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं और तलाक की खबरें चर्चा में हैं. विजय का नाम अभिनेत्री Trisha Krishnan के साथ भी जोडा जाता रहा है.

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Tags: Thalapathy VijayThalapathy Vijay BirthdayVijay Birthday 2026
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