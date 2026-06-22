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Telangana School Bandh 23 June: तेलंगाना में मंगलवार को सभी स्कूल बंद! पैरेंट्स ध्यान दें, ABVP का बड़ा एलान

तेलंगाना में भारी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ABVP ने कल मंगलवार को 'स्कूल बंद' का एलान किया है. सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? पैरेंट्स घर से निकलने से पहले जानें...

By: Shivani Singh | Published: June 22, 2026 8:54:43 PM IST

Telangana School Bandh 23 June: तेलंगाना में मंगलवार को सभी स्कूल बंद! पैरेंट्स ध्यान दें, ABVP का बड़ा एलान


Telangana ABVP school bandh 23 june: तेलंगाना और हैदराबाद के तमाम स्कूलों में कल यानी 23 जून को पढ़ाई-लिखाई ठप रह सकती है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने राज्य में बेतहाशा बढ़ती स्कूल फीस के खिलाफ मंगलवार (23 जून) को राज्यव्यापी ‘स्कूल बंद’ का आह्वान किया है. छात्र संगठन का आरोप है कि प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूल कर रहे हैं और आम माता-पिता की जेब पर डाका डाल रहे हैं. ABVP की मांग है कि राज्य सरकार इस मामले में तुरंत दखल दे और बढ़ी हुई फीस को वापस कराए.

कल सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल रहेंगे बंद

ABVP ने साफ कर दिया है कि इस बंद के दौरान राज्य के सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे. इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की सरकार पर तीखा हमला बोला है. ABVP का आरोप है कि राज्य सरकार कार्रवाई करने के बजाय प्राइवेट और कॉरपोरेट शिक्षण संस्थानों के ‘ब्रांड एंबेसडर’ की तरह काम कर रही है. सरकार की इसी लापरवाही की वजह से ये स्कूल बेलगाम हो चुके हैं.

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ABVP के राज्य महासचिव माचर्ला रामबाबू ने इस बंद से जुड़े पर्चे जारी किए. उन्होंने आम जनता और माता-पिता से अपील की है कि वे बच्चों के भविष्य के लिए इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनें और सरकार को जगाएं.

क्या है स्कूलों का हाल?

संगठन का दावा है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते तेलंगाना के करीब 23,000 सरकारी स्कूल बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं. वहीं दूसरी तरफ, प्रशासन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और भारी-भरकम फीस को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है.

सरकारी स्कूलों के बंद होने की एक और बड़ी वजह

कल सरकारी स्कूल भी पूरी तरह बंद रहेंगे. फीस के अलावा ABVP ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को लेकर भी सरकार को घेरा है. उनका कहना है कि नया एकेडमिक सेशन शुरू हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कई बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं मिल सकी है. यह दिखाता है कि सरकार बच्चों की बुनियादी जरूरतों को लेकर कितनी लापरवाह है.

क्या 24 जून को भी रहेगा बंद?

फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक यह बंद सिर्फ कल यानी 23 जून के लिए ही बुलाया गया है. इसे आगे यानी 24 जून तक बढ़ाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. कल पूरे राज्य में होने वाले प्रदर्शनों और सरकार के रुख को देखने के बाद ही ABVP अपनी आगे की रणनीति तय करेगी.

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