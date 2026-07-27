31 जुलाई से पहले करा लें राशन कार्ड से जुड़ा यह जरूरी काम, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन, जानें आसान तरीका

Telangana Ration Card: अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप तेलंगाना के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक ईकेवाईसी पूरा नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सरकारी राशन मिलने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, फिलहाल इस समयसीमा को बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में लाभार्थियों को तय समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

31 जुलाई तक पूरा करना होगा ईकेवाईसी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना में करीब 1,05,42,188 राशन कार्ड हैं. इनमें लगभग 75 प्रतिशत लाभार्थी अपना ईकेवाईसी पूरा कर चुके हैं, जबकि करीब 25 प्रतिशत कार्डधारकों का सत्यापन अभी बाकी है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे.