31 जुलाई से पहले करा लें राशन कार्ड से जुड़ा यह जरूरी काम, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन, जानें आसान तरीका

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Telangana Ration Card: अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप तेलंगाना के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक ईकेवाईसी पूरा नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सरकारी राशन मिलने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, फिलहाल इस समयसीमा को बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में लाभार्थियों को तय समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.
31 जुलाई तक पूरा करना होगा ईकेवाईसी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना में करीब 1,05,42,188 राशन कार्ड हैं. इनमें लगभग 75 प्रतिशत लाभार्थी अपना ईकेवाईसी पूरा कर चुके हैं, जबकि करीब 25 प्रतिशत कार्डधारकों का सत्यापन अभी बाकी है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे.
राशन की दुकान पर भी करा सकते हैं सत्यापन
यदि आप मोबाइल से ईकेवाईसी नहीं करना चाहते, तो नजदीकी उचित मूल्य (राशन) दुकान पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ लेकर जाएं. दुकानदार e-POS मशीन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन करेगा और कुछ ही मिनटों में ईकेवाईसी पूरी हो जाएगी.
क्यों जरूरी है राशन कार्ड ईकेवाईसी?
राशन कार्ड केवल मुफ्त या सब्सिडी वाले अनाज का माध्यम ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज भी है. ईकेवाईसी के जरिए सरकार लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करती है, जिससे फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगती है और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचता है.
समय रहते पूरा करें प्रक्रिया
फिलहाल 31 जुलाई की समयसीमा में किसी तरह के बदलाव की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में जिन लाभार्थियों का ईकेवाईसी अभी बाकी है, उन्हें अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि राशन वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो.
घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें ईकेवाईसी
राशन कार्ड धारक अपने स्मार्टफोन के जरिए भी ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए ये आसान स्टेप्स अपनाएं-
- मोबाइल में ‘Mera KYC’ और Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें.
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फोन की लोकेशन ऑन करें और Mera KYC ऐप खोलें.
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अपना राज्य तेलंगाना चुनें.
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Verify Location पर क्लिक कर लोकेशन सत्यापित करें.
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आधार नंबर, मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें.
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स्क्रीन पर अपनी जानकारी आने के बाद Face ईकेवाईसी विकल्प चुनें.
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फेस स्कैन पूरा करें.
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प्रक्रिया पूरी होते ही आपका ईकेवाईसी सफल हो जाएगा.