Home > देश > Telangana News: तेलंगाना में जेल से छूटा शख्स बन गया दरिंदा, पिता को छोड़ पूरे परिवार का मार डाला; एक लड़की के साथ तो…

Telangana News: तेलंगाना में जेल से छूटा शख्स बन गया दरिंदा, पिता को छोड़ पूरे परिवार का मार डाला; एक लड़की के साथ तो…

Telangana News: अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी राज कुमार ने हत्या से पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया था या नहीं?

By: JP Yadav | Published: July 11, 2026 11:02:07 AM IST

Telangana News: तेलंगाना में जेल से छूटा शख्स बन गया दरिंदा, पिता को छोड़ पूरे परिवार का मार डाला; एक लड़की के साथ तो...
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Telangana News: तेलंगाना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर POCSO केस में जमानत पर जेल से बाहर आए शख्स ने अपने परिवार और फिर शिकायत करने वाली लड़की व उसके परिवार वालों की हत्या कर दी. 28 वर्षीय इस शख्स ने जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद ही 17 साल की शिकायतकर्ता लड़की, उसकी मां और दादी, और अपनी पत्नी और बेटों की कथित तौर पर हत्या कर दी. 

पूरा मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का है. पुलिस ने बताया कि POCSO केस में जमानत पर रिहा होने के कुछ दिनों बाद तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले में शनिवार सुबह (11 जुलाई, 2026) को 28 वर्षीय आरोपी ने 6 लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी. इनमें 17 साल की शिकायतकर्ता लड़की, उसके परिवार के सदस्य और खुद उसकी पत्नी व दो बच्चे शामिल थे. पुलिस ने कहा कि ये हत्याएं बदले की भावना से की गई लगती हैं.

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पुलिस ने व्यक्ति की पहचान राज कुमार के तौर पर की है. उसे नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर उत्पीड़न करने के आरोप में 16 मई को POCSO एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था. फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने बताया कि राज कुमार नाम के व्यक्ति के खिलाफ 16 मई को बच्चों का अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

26 मई को किया गया था अरेस्ट

तरुण जोशी ने बताया कि राज कुमार को 26 मई, 2026 को अरेस्ट किया गया था और हाल ही में 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा किया गया था. पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कुमार ने पहले अपने घर पर अपनी पत्नी सरिता (33) और चार व दो साल के दो बच्चों की हत्या की. इसके बाद नाबालिग लड़की के घर में घुस गया. उसने लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की और जब उसकी 45 साल की मां और 65 साल की दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर दोनों महिलाओं की चाकू मारकर हत्या कर दी.

हत्याओं के आत्महत्या करना चाहता था राज कुमार

अधिकारी ने आगे कहा कि राज कुमार नाबालिग लड़की को दैवालागुडा के बाहरी इलाके में अखिल सागर झील के पास ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसका गला रेतकर हत्या कर दी. लड़की के शरीर पर उत्पीड़न के निशान मिले हैं.   हत्याओं के बाद खबर है कि राज कुमार ने अपने पिता अरुण कुमार को फ़ोन किया और हत्याओं की बात कबूल करते हुए कहा कि वह अपनी जान भी देने की योजना बना रहा है. अधिकारी ने बताया कि उनके पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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केस दर्ज कर शुरू की जांच 

वहीं, शाहबाद पुलिस गांव पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनाओं के सही क्रम तथा हत्याओं के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

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Tags: crime news
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