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मुझे बचाओ…चीखता रहा पति, आधी रात को पत्नी बनी जल्लाद! बेटे के सामने पति को चाकू से गोदा, चीखों से कांप उठा गांव

Mahbubnagar murder case: तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक महिला पर अपने पति की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप लगा है. घटना के दौरान घर में मौजूद सबसे छोटे बेटे ने अपनी मां को पिता पर हमला करते हुए देखने का दावा किया है. गंभीर रूप से घायल पति को पहले जिला अस्पताल और फिर हैदराबाद रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 1, 2026 9:07:54 AM IST

पत्नी पर पति की हत्या का आरोप
पत्नी पर पति की हत्या का आरोप


Mahbubnagar murder case: तेलंगाना के महबूबनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पर अपने ही पति की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप लगा है. यह वारदात देवरकाद्र मंडल के बसवायपल्ली गांव में हुई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

15 साल पहले हुई थी शादी, तीन बेटों का है परिवार

मृतक की पहचान 38 वर्षीय नागेश के रूप में हुई है. करीब 15 वर्ष पहले उनकी शादी मलकापुर गांव निवासी कविता से हुई थी. दंपति के तीन बेटे हैं और परिवार सामान्य जीवन जी रहा था. लेकिन रविवार रात घटी इस घटना ने परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी.

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सोते हुए पति पर किया गया हमला

पुलिस के अनुसार, नागेश घर में सो रहे थे, तभी उनकी पत्नी कविता ने घर में रखे चाकू से उन पर हमला कर दिया. घटना उस समय हुई जब परिवार के अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे. परिवार का सबसे बड़ा बेटा हाल ही में कॉलेज में दाखिला लेने के बाद हॉस्टल में रह रहा था. वहीं दूसरा बेटा घर के बाहर सो रहा था और सबसे छोटा बेटा रामू घर के अंदर ही मौजूद था. बताया जा रहा है कि हमला होने के दौरान नागेश ने मदद के लिए चिल्लाते हुए कहा कि उनकी पत्नी उन पर हमला कर रही है. आवाज सुनकर सबसे छोटे बेटे रामू की नींद खुल गई. वह तुरंत बाहर आया और उसने अपनी मां को पिता पर चाकू से वार करते हुए देखा. रामू की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने घर का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कविता ने खुद दरवाजा खोला.

खून से लथपथ हालत में मिला नागेश

जब गांव वाले घर के अंदर पहुंचे तो नागेश गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़े मिले. ग्रामीणों ने बिना देर किए उन्हें ऑटो रिक्शा से महबूबनगर जिला अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि इलाज के दौरान नागेश ने दम तोड़ दिया.

हत्या के पीछे क्या है वजह?

घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ ग्रामीणों का दावा है कि हत्या के पीछे कथित अवैध संबंधों का मामला हो सकता है. हालांकि पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जांच अधिकारी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रहे हैं और हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं.

आरोपी महिला हिरासत में, जांच जारी

देवरकाद्र सर्किल इंस्पेक्टर रामकृष्ण रेड्डी ने बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों को जुटा रही है और परिवार के सदस्यों तथा स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. इस घटना ने केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे बसवायपल्ली गांव को झकझोर कर रख दिया है. नागेश और कविता के तीनों बेटे अचानक हुए इस घटनाक्रम से गहरे सदमे में हैं. पिता की मौत और मां की गिरफ्तारी ने उनके भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

Tags: Mahbubnagar murder case
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