Home > क्राइम > कपल की मौत के पीछे क्या सच में है धर्म परिवर्तन का एंगल? बेटे के सनसनीखेज दावे के बाद पुलिस जांच में जुटी

कपल की मौत के पीछे क्या सच में है धर्म परिवर्तन का एंगल? बेटे के सनसनीखेज दावे के बाद पुलिस जांच में जुटी

Telangana Couple Death: तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रेलवे ट्रैक पर पति-पत्नी के शव मिलने के बाद इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है.

By: Shristi S | Published: July 10, 2026 4:39:30 PM IST

तेलंगाना के रेलवे ट्रैक पर कपल का शव मिलने के बाद बेटे का बड़ा खुलासा
तेलंगाना के रेलवे ट्रैक पर कपल का शव मिलने के बाद बेटे का बड़ा खुलासा


Telangana Couple Railway Track Death: तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रेलवे ट्रैक पर पति-पत्नी के शव मिलने के बाद इस घटना ने नया मोड़ ले लिया है. मृतक दंपत्ति के बड़े बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी लंबे समय से उसके माता-पिता पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे.

बेटे के इस दावे के बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है और अब कथित जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

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बेटे ने लगाए गंभीर आरोप

सिकंदराबाद रेलवे पुलिस के मुताबिक, मरे हुए कपल के बड़े बेटे का कहना है कि उसके पड़ोसियों ने उसके माता-पिता को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया. हम जांच कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. पड़ोसी SC कम्युनिटी के हैं और मरने वाले BC कम्युनिटी से थे. पड़ोसी बिज़नेस करते थे जबकि मरने वाले चावल के बिज़नेस से जुड़े थे. हम मामले की जांच कर रहे हैं और पूछताछ के बाद और जानकारी देंगे.

क्या है पूरा मामला?

रेलवे पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, 2 जुलाई, 2026 को रात लगभग 10:10 बजे, सातवाहन एक्सप्रेस के लोको पायलट ने देखा कि बीबीनगर और घाटकेसर स्टेशनों के बीच, उसकी ट्रेन के ठीक आगे एक अनजान आदमी और औरत की मौत हो गई थी, जिनकी एक अनजान ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी. उन्होंने तुरंत घाटकेसर के डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट (SS) को बताया, जिन्होंने सिकंदराबाद के डिप्टी SS को बताया. बाद में मैसेज सिकंदराबाद रेलवे पुलिस स्टेशन (RPS) को भेज दिया गया.

घटनास्थल पर थी मृतक आदमी की मोटरसाइकिल

RPS हेड कांस्टेबल नारायण को मौके पर भेजा गया और उन्होंने मौके का मुआयना किया. जब मृतक को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही थी, तो अधिकारियों को पास में एक हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर AP 29 BK 7734) खड़ी मिली.

मृतक आदमी की जेब से मिली चाबियां मोटरसाइकिल से मैच कर गईं. गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और उसके पास से मिले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, पुलिस ने मृतक की पहचान चावल के व्यापारी रवि कुमार (42) और उसकी पत्नी सिरीशा (33) के तौर पर की, दोनों अशोक नगर, कुंतलूर, पेड्डा अंबरपेट के रहने वाले थे.

पहली नजर में मामला सुसाइड का लगा

जांच से पता चला कि कपल उस शाम करीब 7:30 PM बजे मोटरसाइकिल पर एक साथ घर से निकले थे. पहली नजर में, यह चलती ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड करने का मामला लग रहा है. पुलिस इस खतरनाक कदम के पीछे की सही वजह का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है. मृतक जोड़े के 12 और 13 साल के दो बेटे हैं.

Tags: crimeMurdertelangana
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