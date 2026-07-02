होटलों में मटन की जगह सप्लाई हो रहा था बीफ! मामला सामने आते ही हरकत में आई पुलिस; 2 आरोपी गिरफ्तार

Telangana Crime: तेलंगाना के हैदराबाद में मटन बताकर बीफ सप्लाई करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हैदराबाद पुलिस की क्राइम टीम और H-FAST यूनिट ने एक जॉइंट ऑपरेशन में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये दोनों हैदराबाद के कई होटलों में मटन बताकर बीफ सप्लाई करते थे.

ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने लगभग 50 किलोग्राम मांस जब्त किया, जिसमें बीफ होने की पुष्टि हुई. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद जहांगीर पाशा के तौर पर हुई है.

कौन है दोनों आरोपी?

मोहम्मद उस्मान मल्लेपल्ली इलाके में ‘उस्मान मीट शॉप’ के मालिक हैं, जबकि मोहम्मद जहांगीर पाशा ‘अयान मीट शॉप’ में काम करते हैं. जांच में पता चला कि दोनों मिलकर हैदराबाद के अलग-अलग होटलों में मटन के नाम पर बीफ सप्लाई कर रहे थे. गुप्त सूचना के आधार पर CCS और H-FAST टीमों ने मंगलवार को छापेमारी की. ऑपरेशन के दौरान दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. मौके से लगभग 50 किलो मांस बरामद किया गया, जिसमें पुलिस के मुताबिक बीफ मिला हुआ था. जब्त किए गए मांस को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है.

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पुलिस कर रही गहन जांच

गिरफ्तारी के बाद दोनों लोगों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हबीब नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया. हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रैकेट कब से चल रहा था, किन होटलों में सप्लाई की जा रही थी और क्या इसमें कोई और भी शामिल है. हैदराबाद पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच चल रही है. जांच में कथित बीफ सप्लाई चेन और मांस के स्रोत का पता लगाया जाएगा, साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी. अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले के सामने आने के बाद हैदराबाद के होटलों में परोसे जाने वाले मांस की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें.

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