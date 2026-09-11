Home > देश > Telangana Crime: ड्राइवर के प्यार में पड़ गई बेटी, घर वाले नहीं माने तो मंदिर में कर लिए 7 फेरे; पीछे से बुलडोजर लाए और कर गए कांड!

Telangana Crime: ड्राइवर के प्यार में पड़ गई बेटी, घर वाले नहीं माने तो मंदिर में कर लिए 7 फेरे; पीछे से बुलडोजर लाए और कर गए कांड!

Telangana Bulldozer Action Inter-caste Marriage: तेलंगाना के जोगुलाम्बा गडवाल जिले में एक दलित युवक और बोया समुदाय की युवती ने अपनी मर्जी से शादी करने का बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा. रिश्ते का सच पता चलते ही लड़की के घरवालों ने गुस्से में ऐसा तांडव मचाया कि पूरे गांव में दहशत फैल गई.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 10:37:51 AM IST

Telangana Crime: ड्राइवर के प्यार में पड़ गई बेटी, घर वाले नहीं माने तो मंदिर में कर लिए 7 फेरे; पीछे से बुलडोजर लाए और कर गए कांड!
Telangana Crime: ड्राइवर के प्यार में पड़ गई बेटी, घर वाले नहीं माने तो मंदिर में कर लिए 7 फेरे; पीछे से बुलडोजर लाए और कर गए कांड!


Telangana Bulldozer Action Inter-caste Marriage: तेलंगाना में एक इंटर-कास्ट मैरिज से एक ऐसा हाई वोल्टेड ड्रामा खड़ा कर दिया जिसे देख हर कोई हैरान है. मामला जोगुलाम्बा गडवाल जिले के रेपल्ले गांव का है, जहां दलित समाज के एक युवक रंगामुनी और बोया कम्युनिटी की युवती महेश्वरी ने घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली. बेटी की लव मैरिज की खबर जैसी ही उसके घर वालों को पता चली तो परिवार का खून खौल उठा और बदला लेने सीधे बेटी के नए ससुराल पहुंच गए. दोनों बालिग थे, हैदराबाद में रहकर प्यार परवान चढ़ा और 9 सितंबर को शादी के बंधन में बंध गए. लड़का परिवार के साथ हैदराबाद में था और गांव का उनका दो कमरों का कच्चा-पक्का मकान पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था. लड़की के रिश्तेदारों ने गुस्से में आकर एक शाम ट्रैक्टर और बुल्डोजर जैसी भारी मशीनें बुलाईं और लड़के के बंद पड़े घर को मलबे में तब्दील कर दिया. गनीमत यह रही कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त केस दर्ज कर लिया है. 

हैदराबाद में 7 फेरे, पीछे से गांव में मचा बवाल

यह फिल्मी लव स्टोरी उस वक्त खौफनाक अंजाम तक जा पहुंची, जब रंगामुनी और महेश्वरी ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली. लड़का कार ड्राइवर है और लड़की कॉलेज के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही है. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के प्यार में डूबे थे और जब समाज की दीवारें आड़े आईं, तो उन्होंने बगावत कर दी. लेकिन किसे पता था कि इस शादी की कीमत उनके परिवार के आशियाने को चुकानी पड़ेगी. लड़की के घरवालों को जब इसकी भनक लगी, तो उनका ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने सीधे इंतकाम लेने का रास्ता चुन लिया.

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ट्रैक्टर और जेसीबी से ढहाया बेटी का ससुराल

गुरुवार की शाम रेपल्ले गांव में जो हुआ, उसने सबको दहशत में डाल दिया. महेश्वरी के नाराज रिश्तेदार और कुछ स्थानीय लोग अचानक ट्रैक्टर और एक्सकेवेटर लेकर रंगामुनी के घर पर धावा बोल दिए. चूंकि रंगामुनी के माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी के सिलसिले में बाहर गए थे और घर पर ताला लगा था, इसलिए हमलावरों ने इसका फायदा उठाया और देखते ही देखते घर की एक दीवार और कमरे को जमींदोज कर दिया. जैसे ही गांववालों ने हंगामा देखा, पुलिस को तुरंत खबर दी गई. पुलिस को आते देख हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन तब तक वे काफी नुकसान कर चुके थे.

पुलिस का कड़ा एक्शन, गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए गडवाल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि मामला और न भड़के. गडवाल के डीएसपी मोगिलैया ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस तरह की गुंडागर्दी और जाति के नाम पर तोड़फोड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपियों पर एससी/एसटी अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और साफ कर दिया है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा.

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Tags: Telangana crime
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