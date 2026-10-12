Home > देश > Telangana ATM Robbery: रंग-बिरंगी नाइटी पहनकर एंबुलेंस से उतरे चोर, ATM से निकाली चिंगारियां और फिर… लूट का ये तरीका देख पुलिस भी हैरान!

Telangana ATM Robbery: रंग-बिरंगी नाइटी पहनकर एंबुलेंस से उतरे चोर, ATM से निकाली चिंगारियां और फिर… लूट का ये तरीका देख पुलिस भी हैरान!

Telangana ATM Robbery Viral CCTV: तेलंगाना के कामारेड्डी में बदमाशों ने नाइटी और मास्क पहनकर एंबुलेंस से पहुंच SBI ATM को निशाना बनाया. गैस कटर से मशीन काटकर कैश लूटने के मामले में पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

By: Kajal Jain | Published: October 12, 2026 1:15:24 PM IST

Telangana ATM Robbery CCTV Video: रंग-बिरंगी नाइटी पहनकर एंबुलेंस से उतरे चोर, ATM मशीन पर चलाया गैस कटर और उड़ा लिया कैश! लूट का ये तरीका देख पुलिस भी हैरान
Telangana ATM Robbery CCTV Video: रंग-बिरंगी नाइटी पहनकर एंबुलेंस से उतरे चोर, ATM मशीन पर चलाया गैस कटर और उड़ा लिया कैश! लूट का ये तरीका देख पुलिस भी हैरान


Telangana ATM Robbery Viral CCTV: तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे पढ़कर किसी फिल्मी सीन का अहसास होगा. रविवार 11 अक्टूबर की तड़के (सुबह करीब 1 से 1:30 बजे के बीच), कुछ अज्ञात बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक एटीएम को बेहद अनोखे और शातिर तरीके से निशाना बनाया. आरोपी चोर पहचान छुपाने के लिए महिलाओं के कपड़े यानी नाइटी और मास्क पहनकर आए थे और किसी का शक न हो, इसके लिए वे एक एंबुलेंस में सवार होकर आए थे. इस अजीबोगरीब वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

फिल्मी स्टाइल में एंबुलेंस से एंट्री, नाइटी में छिपाई पहचान 

रविवार की रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच कामारेड्डी जिले के इस एसबीआई एटीएम पर एक एंबुलेंस आकर रुकी. गाड़ी से जो लोग उतरे, उन्होंने महिलाओं के कपड़े (नाइटी) और चेहरे पर मास्क पहन रखे थे. आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरों से बचने और अपनी पहचान छुपाने के लिए यह रूप धारण किया था. इसके बाद बदमाशों ने कटिंग इक्विपमेंट (गैस कटर जैसी मशीनरी) की मदद से एटीएम मशीन को काटा और अंदर रखे कैश को समेटकर फरार हो गए. सुबह जब स्थानीय निवासियों ने टूटी हुई मशीन को देखा, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.

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सीसीटीवी में कैद वारदात, मास्क से ढंका था चेहरा

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ‘क्लूस टीम’ (Clues Team) की मदद से मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं. जांच अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके और वारदात से पहले व बाद के उनके रूट का पता लगाया जा सके. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोर कितना कैश उड़ा ले गए हैं, क्योंकि बैंक अधिकारियों द्वारा एटीएम के कैश बैलेंस का मिलान किया जा रहा है. पुलिस इस एंगल पर भी गहराई से जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल की गई एंबुलेंस कोई असली इमरजेंसी व्हीकल थी या चोरों ने पुलिस से बचने के लिए सिर्फ चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया था.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है. इससे कुछ हफ्ते पहले 19 सितंबर को करीमनगर के बाहरी इलाके डुरशेड और थिम्मापुर में भी दो एसबीआई एटीएम को निशाना बनाया गया था. उन वारदातों में भी बदमाशों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया था, महिलाओं के कपड़े पहने थे और सीसीटीवी सर्विलांस को ब्लॉक करने की कोशिश की थी. पुलिस इन दोनों मामलों के तार आपस में जुड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है.

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Tags: telangana news
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