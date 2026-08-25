Tejas Mk2 vs JF-17 Block 3: स्पीड, हथियार और रेंज…भारत के तेजस Mk2 के सामने टिक पाएगा चीन का JF-17 फाइटर जेट?

Tejas Mk2 vs JF-17 Block 3: भारत के तेजस Mk2 को काफी बड़े मीडियम-वेट फाइटर के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें हथियार और फ्यूल ले जाने की क्षमता काफी ज्यादा है. वहीं दूसरी तरफ चीन के JF-17 Block III की बात करें तो यह एक लाइटवेट फाइटर है, जिसके कम लागत और छोटे आकार को ध्यान में रखकर बनाया गया है. आज हम इस आर्टिकल में भारत के तेजस Mk2 और चीन के JF-17 ब्लॉक 3 की स्पीड, रेंज, हथियारों और मुख्य क्षमताओं की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर दोनों में से कौन बेहतर है?

भारत के तेजस Mk2 और JF-17 ब्लॉक 3 के डेवलपमेंट और ऑपरेशन पर अलग-अलग तरह से ध्यान दिया गया है, लेकिन दोनों ही हल्के मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो हवा और जमीन पर हमला करने की क्षमता रखते हैं. तेजस Mk2 की बात करें तो यह तेजस सीरीज के विमानों का भारतीय डिजाइन वाला वर्जन है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 चीन और पाकिस्तान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया है और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने इसे बनाया और डेवलप किया है.

Tejas Mk2 vs JF-17 Block 3: दोनों फाइटर जेट के इंजन की तुलना

तेजस Mk2 में जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 इंजन का इस्तेमाल करने की योजना है, जो 98 kN का आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट पैदा करता है. इसकी लंबी बॉडी, बड़े विंग और ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी को ज्यादा पेलोड और लंबे मिशन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. JF-17 में रूसी RD-93 इंजन का इस्तेमाल होता है, जो लगभग 81 kN का थ्रस्ट पैदा करता है. इससे तेजस Mk2 और JF-17 ब्लॉक 3 की तुलना में इंजन पावर का साफ अंतर पता चलता है. हालांकि, जानकारी के अनुसार, दोनों विमानों की टॉप स्पीड के वेरिफाइड आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

Tejas Mk2 vs JF-17 Block 3: दोनों फाइटर जेट के पेलोड की तुलना

तेजस Mk2 फाइटर जेट को 11 वेपन स्टेशनों पर 6,500 किलोग्राम तक हथियार ले जाने के लिए तैयार किया गया है. इस विमान में हवा से हवा में मार करने वाले, हवा से जमीन पर मार करने वाले और प्रिसिजन गाइडेड हथियार इस्तेमाल करने की क्षमता है. तो वहीं दूसरी तरफ JF-17 विमान की बात करें तो इसमें 7 वेपन स्टेशनों पर 3,800 से 4,000 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की क्षमता है, जिसमें बियॉन्ड विज़ुअल रेंज मिसाइलें भी शामिल हैं.

इसके अलावा, उम्मीद जताई जा रही है कि तेजस Mk2 की कॉम्बैट रेंज 1,350 किलोमीटर और बाहरी फ्यूल टैंक के इस्तेमाल से इसकी फेरी रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी. तो वहीं दूसरी तरफ JF-17 के मामले में भी यही बात लागू होती है, लेकिन कम पेलोड और अन्य अंतर मिशन की क्षमताओं पर असर डाल सकते हैं.

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Tejas Mk2 vs JF-17 Block 3: दोनों विमानों के एवियोनिक्स की तुलना

जब एवियोनिक्स के मामले में तेजस Mk2 और JF-17 ब्लॉक 3 की तुलना की जाती है तो बता दें कि तेजस Mk2 में AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डिजिटल डिस्प्ले और हेलमेट-माउंटेड साइट्स दी जाएंगी. JF-17 के ब्लॉक 3 वैरिएंट में वही एवियोनिक्स और AESA रडार होगा. इसके अलावा, उम्मीद जताई जा रही है कि तेजस Mk2 में बड़े पैमाने पर कम्पोजिट मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एयरफ्रेम का लगभग 50% हिस्सा कम्पोजिट से बना होगा, जिससे वजन कम हो सकता है और रडार सिग्नेचर भी कम हो सकता है. JF-17 में ज्यादा पारंपरिक बनावट का इस्तेमाल किया गया है और कहा जाता है कि इसे रडार से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है.

Tejas Mk2 vs JF-17 Block 3: दोनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

JF-17 ब्लॉक 3 एक कॉम्बैट-रेडी (लड़ाई के लिए तैयार) चीनी-पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से ही कर रही है और इसे कुछ दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया गया है. तो वहीं दूसरी तरफ अगर तेजस Mk2 की बात करें तो यह अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसकी टेस्ट फ्लाइट्स 2026-27 में होने की उम्मीद है. इसलिए थ्रस्ट, पेलोड क्षमता और क्षमताओं के मामले में तेजस Mk2 और JF-17 ब्लॉक 3 की तुलना सकारात्मक होने के बावजूद JF-17 ब्लॉक 3 को एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होने का फायदा मिल रहा है.

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