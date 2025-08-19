‘ज्यादा दिन आप कूद नहीं पाएंगे…’, खुलेआम गुंडई पर उतरे तेज प्रताप यादव, वायरल फोटो पर जमकर लगाई दहाड़, Video देख डर गए तेजस्वी

Tej Pratap Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने वायरल फोटो को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल, तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से अनुष्का यादव के साथ उनके 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा हुआ था। इसके साथ ही दोनों की साथ में फोटो भी वायरल हुई थी। इसके बाद इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। अब इस मामले में तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को लेकर बड़ा दावा किया है। तेज प्रताप ने आकाश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने दावा किया है कि आकाश यादव ने उनकी फोटो वायरल की है। उन्होंने कहा, ये सब जयचंद हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर हमें बदनाम करने का काम किया है। आए दिन फोटो वायरल करना इन सभी लोगों का काम है।

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

जिस तस्वीर को लेकर तेज प्रताप यादव को राजद ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब इस पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसमें उन्होंने आकाश यादव पर तीखा हमला बोला है। इस पर बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, पूरी तरह से फोटो को उन्होंने ही वायरल किया है। 19-20 करके फोटो को वायरल किया है और हमें झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव को चुनौती देते हुए कहा, तुम ज्यादा देर तक उछल नहीं पाओगे। वायरल हो रहे इस वीडियो पर आकाश यादव कह रहे हैं कि हम तेज प्रताप के साथ खड़े हैं। हम उन्हें न्याय दिलाएंगे।

आकाश यादव और कुछ जयचंदो के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना, हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है। लेकिन इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। तुम जैसे टूटपूंजियां लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।







आकाश यादव को दिया मुंहतोड़ जवाब

इस पर तेज प्रताप ने कहा, क्या वो हमें न्याय दिलाएंगे? आकाश ने कहा था कि राजद तेज प्रताप के साथ गलत कर रही है। इस पर तेज प्रताप ने कहा, कौन हमारे साथ गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। सबने मिलकर हमें फंसाने का काम किया है। आकाश यादव ने हमें फंसाने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ये तस्वीर वायरल की है। हम इन लोगों के जाल में नहीं फंसने वाले।

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि, आकाश यादव और कुछ जयचंदों द्वारा हमारी तस्वीर वायरल करना हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश है। लेकिन इन जयचंदों को अभी तक ये नहीं पता कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। आप जैसे लोगों के कारण हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।