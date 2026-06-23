‘तेज भैया के फोन से वीडियो कॉल….’,  कहां गायब हुआ Tej Pratap Yadav का PA? चोरी के बाद पत्नी ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Tej Pratap Yadav: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के चीफ तेज प्रताप यादव ने अपने पर्सनल असिस्टेंट (PA) मोतीलाल पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं. पटना पुलिस में दी गई शिकायत में तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनके पर्सनल असिस्टेंट (PA) ने उनके घर से ₹20 लाख कैश, सोने के गहने और लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिसमें एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी शामिल है, चुरा लिए हैं. तब से मोतीलाल यादव का कोई पता नहीं चल रहा है. अब, आरोपी पर्सनल असिस्टेंट की पत्नी प्रीति भारती सामने आई हैं और उन्होंने अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

मोतीलाल यादव की पत्नी प्रीति भारती बहुत डरी हुई हैं और उन्हें शक है कि चोरी के आरोप लगने के बाद से उनके पति गायब हैं. वह पिछले चार-पांच दिनों से तेज प्रताप यादव के घर पर थे, लेकिन सोमवार रात (22 जून) को प्रीति को पुलिस स्टेशन में पता चला कि वह गायब हैं. प्रीति कहती हैं, “हम डरे हुए हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करते हैं कि हमारे पति को ढूंढकर वापस लाएं. हमें नहीं पता कि वह सुरक्षित हैं या नहीं. हमें नहीं पता कि वहां क्या हालात हैं. इन लोगों ने झूठ फैलाया है. चोरी के सारे आरोप बेमतलब हैं. इसका कोई मतलब नहीं बनता.”

रात 8:00 बजे से कोई बातचीत नहीं

प्रीति भारती का दावा है कि सोमवार रात 8:00 बजे से उनकी अपने पति मोतीलाल से कोई बात नहीं हुई है. आखिरी बार उन्होंने रात करीब 8:00 बजे तेज भैया (तेज प्रताप यादव) के मोबाइल फोन से वीडियो कॉल किया था. तब से कोई बातचीत नहीं हुई है.

VIDEO | Patna: Janshakti Janta Dal (JJD) chief Tej Pratap Yadav has filed a police complaint against his personal assistant, alleging that he stole Rs 20 lakh in cash out of the party fund along with valuables like gold jewellery. Preeti Bharti, wife of Motilal Yadav Tej… pic.twitter.com/OqFK6jPZzj — Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026

5 दिनों से घर नहीं आए हैं मोतीलाल यादव

पत्नी प्रीति भारती का दावा है कि मोतीलाल 4-5 दिनों से घर नहीं आए हैं. तब से उनका फोन बंद है. प्रीति ने कहा, “हमने उनसे पूछा भी कि उनका फ़ोन बंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि उनका मोबाइल उनके भाई (तेज प्रताप यादव) के पास है. जब हमने पूछा कि उनके भाई के पास उनका फ़ोन क्यों है, तो तेज प्रताप यादव ने खुद कहा कि उन दोनों पर एक हज़ार लोग काम कर रहे हैं. हमारे ख़िलाफ़ FIR हुई है, लेकिन हम उन्हें बचा लेंगे.”

‘तेज भैया मेरे पति को झूठे केस में फंसा रहे हैं’

प्रीति भारती कहती हैं, “तेज प्रताप यादव के सामने हमने अपने पति से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, वे वहां न जाएं. सब कुछ सुलझने के बाद ही वे वापस जा सकते हैं. यह सुनकर तेज प्रताप जान गए कि मोतीलाल यादव वापस नहीं आएंगे. इसलिए उन्होंने उन पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसा दिया. यह सब बेबुनियाद है.”