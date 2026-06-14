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Tej Pratap Yadav:’ हम खान वान का समर्थन…’, खान सर को लेकर तेज प्रताप यादव ने कही ऐसी बात, सुन सब दंग

Khan Sir Controversy: 2 जून की रात को खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट पर कथित तौर पर हमला और तोड़फोड़ की गई. कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पत्थर भी फेंके गए. खान सर ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ के बारे में FIR दर्ज कराई.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 5:57:41 PM IST

खान सर ममाले पर बोले तेज प्रताप
खान सर ममाले पर बोले तेज प्रताप


Khan Sir Controversy: बिहार के पॉपुलर कोचिंग टीचर और यूट्यूबर फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से भी जाना जाता है, और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच विवाद को लेकर पॉलिटिक्स गरमा गई है. भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने खान सर का सपोर्ट किया. इस पर बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम खान वान का समर्थन नहीं करते हैं.

तेज प्रताप ने पवन सिंह को दी बधाई

इससे पहले, तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह के MLC बनने के बाद उनके मंत्री बनने की अफवाहों पर भी कमेंट किया. उन्होंने कहा, “पवन सिंह को मंत्री बनने पर बधाई.”

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क्या है खान सर वाला मामला?

2 जून की रात को, खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट पर कथित तौर पर हमला और तोड़फोड़ की गई. कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पत्थर भी फेंके गए. खान सर ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ के बारे में FIR दर्ज कराई. खान सर ने आरोप लगाया कि विरोधी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ज्ञान बिंदु से जुड़े लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया. खान सर ने पहले आरोप लगाया था कि गोलीबारी में शामिल लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया था.

इस मामले में पटना SSP ने केस दर्ज कर कोचिंग इंस्टिट्यूट “ज्ञान बिंदु” के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. तीनों अभी जेल में हैं.

रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद “ज्ञान बिंदु” ने शूटिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें खान सर पर हमला और फायरिंग करवाने का आरोप लगाया. ज्ञान बिंदु ने कहा कि खान सर ने अपने गार्ड से फायरिंग करवाई थी. इसके बाद पुलिस ने खान सर और उनके दो गार्ड के खिलाफ आर्म्स एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया. पुलिस पूछताछ में गार्ड ने यह भी बताया कि खान सर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया था.

मामला कोर्ट पहुंच गया है. पटना सिविल कोर्ट ने 20 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने पुलिस से खान सर की केस डायरी मांगी है.

Tags: khan sirtej pratap yadav
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