Tej Pratap Yadav: लालू के ‘लाल’ ने किया ऐलान, इस जगह से निर्दलीय लड़ेंगे विधानसभा चुनावम, CM नितीश कुमार के लिए कह दी बड़ी बात

Tej Pratap Yadav News: बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजद से निष्कासित विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव महुआ सीट से निर्दलीय लड़ेंगे। उन्होंने टीम तेज प्रताप का गठन किया है। 31 जुलाई को वैशाली जिले के महुआ में एक कार्यक्रम भी होगा।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, तेज प्रताप ने कहा, “टीम तेज प्रताप यादव जनता तक पहुँचने का एक मंच है… इस बार चाचा (नीतीश कुमार) मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “सरकार चाहे जिसकी भी बने, अगर वे युवाओं, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो तेज प्रताप यादव पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे।”

तेज प्रताप को उनके “गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार” के कारण उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने राजद से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। बाद में, लालू ने भी तेज प्रताप से सभी संबंध तोड़ लिए।

#WATCH | Patna, Bihar: Former state minister Tej Pratap Yadav says, “Team Tej Pratap Yadav is a platform to reach the people… This time, Uncle (Nitish Kumar) will not become the Chief Minister. Whoever’s government is formed, if they talk about youth, employment, education, and… pic.twitter.com/gpb8cJK2e9

— ANI (@ANI) July 26, 2025