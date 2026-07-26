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Tej Pratap Yadav: पटना में हंगामे के बाद तेज प्रताप यादव अरेस्ट, पुलिस की गाड़ियां पलटीं, बढ़ा सियासी तापमान

Tej Pratap Yadav: दरअसल पुलिस ने तेज प्रताप यादव को पटना के सेंट्रल मॉल से फिर हिरासत में लिया. उन्हें देर रात नौबतपुर थाने में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया. तेज प्रताप यादव पटना के रामगुलाम चौक पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए थे.

By: Divyanshi Singh | Published: July 26, 2026 12:59:35 AM IST

तेज प्रताप यादव को भारी पड़ा ‘बिहार बंद’ के समर्थन में प्रदर्शन
तेज प्रताप यादव को भारी पड़ा ‘बिहार बंद’ के समर्थन में प्रदर्शन


 Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल (JJD) के चीफ और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने सेंट्रल मॉल से हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. वे शनिवार को NEET पेपर लीक के खिलाफ बिहार बंद के दौरान पटना में प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए थे. बताया जा रहा है कि जिस जगह तेज प्रताप यादव गए थे, वहां सबसे ज्यादा हंगामा और तोड़फोड़ हुई, और वहां पुलिस की दो गाड़ियां भी पलट गईं.

दरअसल, पुलिस ने तेज प्रताप यादव को पटना के सेंट्रल मॉल से फिर हिरासत में लिया. उन्हें देर रात नौबतपुर थाने में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया. तेज प्रताप यादव पटना के रामगुलाम चौक पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए थे.”हम स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.”

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प्रदर्शन के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा था, “हम स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्टूडेंट्स के हक के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं.” पुलिस ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. तेज प्रताप यादव ने प्रदर्शन में शामिल होकर बंद को अपना सपोर्ट जताया था.

बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन

अधिकारियों ने बताया कि लेफ्ट-विंग स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन के सदस्यों ने शनिवार को बिहार के कई जिलों में NEET पेपर लीक और विरोध कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन के विरोध में बुलाए गए राज्यव्यापी बंद के सपोर्ट में प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई. पुलिस ने बताया कि बंद का पूरे राज्य में मिला-जुला असर रहा. पटना में पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं, जबकि नालंदा, नवादा, जहानाबाद और रोहतास में बंद का बहुत कम असर हुआ.

अभिजीत दीपक से बिहार आने की अपील

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपक से बिहार आने और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली BJP सरकार को हटाने में मदद करने की अपील की. ​​तेज प्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद की पार्टी, RJD से निकाले जाने के बाद जनशक्ति जनता दल बनाया था. तेज प्रताप ने यह अपील सोशल मीडिया पर की. यह अपील तब आई जब CJP ने NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया.

एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है. उन्होंने कहा, “मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक से खास अपील करता हूं कि वे तुरंत बिहार आएं.” राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चिंता जताते हुए तेज प्रताप ने एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत पर जोर दिया, जो सम्राट चौधरी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा. इस बीच, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दीपक जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शनकारी से कह रहे हैं कि वह पटना जाने का इरादा रखते हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, पटना में छात्र CJP के आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और बड़ा विरोध प्रदर्शन किया.

Tags: tej pratap yadav
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